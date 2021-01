Kun kort tid etter at Viking Venture satset 120 millioner kroner på det danske SaaS-selskapet Timelog, har PE-selskapet nok en gang satset på programvare fra nabolandet ved å investere 115 millioner kroner i Encode.

Inkluderes Tamigo har Viking Venture Satset 350 millioner kroner i Danmark det seneste året.

– Det er en ny plattforminvestering i et programvareselskap som retter seg mot B2B-markedet for oss. Encode har utviklet programvare som støtter bedrifter i deres markedsføringsprosesser, det vil si et virksomhetssystem for blant annet planlegging, produksjon, godkjenning, publisering og analyse av markedsføring, sier Eivind Bergsmyr, partner i Viking Venture.

Øker med 30 %

Encode omsatte for rundt 75 millioner kroner i 2020 og fikk en resultatmargin på cirka 15. Kundene de henvender seg mot er digitale markedsføringsbyrå samt virksomheter innenfor blant annet varehandel.

– Vi har kjent selskapet i et par år allerede og sett at de har hatt en fin utvikling i 2020 med en topplinjevekst på 30 prosent vekst. Det er et selskap som er i riktig fase og som støtter viktige arbeidsprosesser hos kundene, akkurat slike selskaper vi jakter, sier Bergsmyr.

Encode har kontorer i Danmark, Storbritannia og Spania, og på kundelisten finner man navn som El Corte Ingles, Jysk, Coop samt byråer som Splash og Hogarth.

– Encode er store i alle landene de er tilstede i, men de har kunder i ytterligere ti land. Det gir oss et flott utgangspunkt for videre ekspansjon i Nord-Europa, sier Bergsmyr.

17 aktive SaaS-investeringer

Viking Venture har tidligere investert i markedsføringsselskaper som svenske Flowbox og norske Fotoware, sistnevnte har spesialisert seg på digital håndtering av bilder og video.

PE-selskapet satset i november 120 millioner kroner på det danske SaaS-selskapet Timelog, som også var PE-selskapets største plattforminvestering noen gang. Timelogs årlige repeterbare inntekter (ARR) lå da på rundt 45 millioner kroner.

Strategien Bergsmyr og kollegaene følger er å legge til rette for at selskapene de investerer i kan skalere internasjonalt.

– Vi har en sterk ambisjon om vekst, og vi gjør gjerne oppkjøp som vi finansierer med gjeld og egenkapital. Det er ikke unormalt at vi dobler innsatsen, men svinger fra case til case, sier Viking Venture-partneren.

Foreløpig ser det veldig bra ut, selv om det er usikre tider. Tvangsdigitaliseringen av samfunnet vil ikke avta, og selskapene vi investerer i tror vi vil være vinnere i markedet, Eivind Bergsmyr, Viking Venture

Viking Venture har i dag 17 aktive programvareselskaper (SaaS) i porteføljen, og 3 milliarder kroner under forvaltning. To av disse er Mercell Holding og House of Control, som PE-selskapet tok på børs i 2020. Selskapet var også involvert i transaksjonen der Goldman Sachs kom inn på eiersiden i Ecoonline i fjor og der Viking Venture fremdeles sitter som aksjonær.

– Hvordan ser 2021 ut i markedet dere opererer i?

– Foreløpig ser det veldig bra ut, selv om det er usikre tider. Tvangsdigitaliseringen av samfunnet vil ikke avta, og selskapene vi investerer i tror vi vil være vinnere i markedet, sier Bergsmyr.