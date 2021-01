Data som kan avsløre bitcoin-toppen

Bitcoin er igjen på alles lepper, etter at kryptovalutaen stadig setter nye toppnoteringer.

Fredag ettermiddag steg bitcoin-kursen med 2.712 dollar, eller 7,0 prosent, til 41.377 dollar. Går man ett år tilbake i tid sto kursen i 8.079 dollar, dermed er verdien mer enn femdoblet på ett år.

En plutselig og kraftig økning i antall likvide bitcoin er et tegn på at markedstoppen nærmer seg Christian Jain Kongsted, daytyrader.dk

Kursutviklingen har vært særlig bratt de seneste ukene, siden midten av desember har er verdien tredoblet.





Kjøper alt de får tak i

Christian Jain Kongsted sender hyppig ut artikler på den danske nettsiden daytrader.dk og daytrader.no.

Han mener tiltagende knapphet på tilbudssiden og institusjonelle investorer forklarer mye av prisoppgangen.

– De seneste 3–4 månedene har store investorer kjøpt alt de får tak i av bitcoin. I dag produseres det cirka 900 bitcoin om dagen, men det er langt fra nok til å dekke etterspørselen, sier Kongsted.

VOLDSOM OPPGANG: Bitcoin-kursen er mangedoblet den seneste måneden. Foto: Bloomberg

Verdens mest populære kryptovaluta er konstruert slik at det maksimalt kommer 21 millioner bitcoin i markedet. Det langt færre er klar over, ifølge Kongsted, er at mange av disse ikke er i omløp og derfor ikke handles aktivt. Dermed er det ikke nok bitcoin i markedet til å dekke etterspørselen.

Tilbudssiden krymper

Hver gang daytrader.dk skriver en ny bitcoin-analyse er det raskt tusenvis av dansker som hiver seg over teksten. Deres seneste analyse handler om hvordan småinvestorene kan forutse når toppen er nådd.

– Vi baserer mye av innholdet på analyser fra Glassnode, som blant annet følger tilbudssiden i markedet tett, sier Kongsted.

– Deres analyse hevder blant annet at 78 prosent av eksisterende bitcoin er illikvide. Det betyr at de eies av personer, eller selskaper, som ikke aktivt selger eller kjøper kryptovalutaen. Dermed er det i realiteten kun de resterende 22 prosent, cirka. 4,2 millioner bitcoin, som er i omløp, fortsetter han.

Et annet blockchain-analysefirma, Chainanalysis, fant i 2020 frem til at nesten like mange bitcoin, cirka 3,7 millioner, ikke har flyttet seg i løpet av de fem seneste årene.

– I hele 2020 har man sett at det blir færre likvide bitcoin, man antar at en million bitcoin har gått fra å være likvide til å bli illikvide. Det betyr at vi har en tilbudskrise, noe som har skapt en eksplosiv prisvekst, sier Kongsted.

Store mengder bitcoin holdes nå utenfor de mange kryptobørsene i verden.

Høy nok pris

– Det typiske er at folk kjøper bitcoin og sender det til en oppbevaring utenfor børs og blir illikvide, men det betyr ikke at de aldri kommer ut i marked. Når prisen blir høy nok vil Illikvide bitcoin vende tilbake til markedet, men vi er ikke ved det punktet ennå, sier Kongsted.

Han viser til forrige bratte bitcoin-oppgang tilbake i 2017. I slutten av november det året begynte plutselig antall likvide bitcoin igjen å stige, og 19 dager senere – 17. desember 2017 – nådde prisen sin daværende rekord på 19.860 dollar.

– En plutselig og kraftig økning i antall likvide bitcoin er et tegn på at markedstoppen nærmer seg. Trolig vil samme metode kunne benyttes for å avgjøre hvor nærme vi er toppen i 2021, sier Kongsted.

Bitcoin-hvaler

Dansken tror bitcoin vil fortsette å stige på kort sikt, og sier samtidig at de langsiktige utsiktene er gode.

Vi kommer til å få en boblelignende tilstand, men jeg tror ikke den vil sprekke som i 2017 Christian Jain Kongsted, daytyrader.dk

– Vi kommer til å få en boblelignende tilstand, men jeg tror ikke den vil sprekke som i 2017. Det skyldes først og fremst at det er mange institusjonelle som nå kjøper mange bitcoin fra måned til måned og at bitcoin er sterkere og mer robust enn hva den var for 3–4 år siden, sier Kongsted.

– Hva er de største truslene mot bitcoin i dag?

– Dersom de store bitcoin-hvalene, det vi. si de som eier over 1.000 bitcoin, begynner å selge, eller at det kommer ekstremt negative nyheter. Det kan for eksempel være regulatoriske nyheter, sier Kongsted.

Kryptovaluta Bitcoin ble lansert i januar 2009 som verdens første digitale valuta.

Den bruker såkalt blokkjedeteknologi, som innebærer at alle transaksjoner prosesseres via et desentralisert nettverk av datamaskiner.

Bitcoin, ethereum, neo og andre digitale valutaer kalles også «kryptovalutaer», ettersom de digitale meldingene som benyttes i deres transaksjoner er krypterte.