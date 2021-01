For fire år siden gjorde ABG en emisjon i spill- og læringsplattformen Kahoot. Det holdt på å mislyktes. Emisjonskursen var 1,70, men ABG-meglerne klarte ikke å samle sammen nok investorer. For å få på plass emisjonen skrapte ti meglere sammen én million kroner hver.

I dag er pengene 70-doblet, og ABG-toppene Jan Petter Collier, Roy Myklebust, Gaute Eie, Kjell Noer, Georg Edvard Gunnerød, Peter Olav Straume, Magnus Drageset, Christen Heiberg, Hans Øyvind Haukeli og Arild Abel Engh har kjempeformuer i børsraketten.

Collier har kjøpt mange flere aksjer, og har Kahoot-verdier for over 500 millioner, mens Myklebust har over 200.

ABG-meglere i Kahoot Navn Aksjer (i tusen) Verdi (mill.) Jan Petter Collier (Sanden) 4 340 520 Roy Myklebust 1 677 201 Gaute Eie 700 84 Kjell Noer 600 72 Georg Edvard Gunnerød 600 72 Peter Olav Straume 600 72 Magnus Drageset 550 66 Christen Heiberg 450 54 Hans Øyvind Haukeli 200 24 Arild Engh 15 2 - 9 732 1 166

– Ingen andre ville ha

– Vi ble med internt da ingen andre ville ha aksjer. Det var den aller første emisjonen gjennom ABG. Vi klarte ikke sette den. Jeg har vært i ABG i åtte år, og ikke vært med i noen emisjoner. Vi kan bare være med når vi ikke klarer å få med nok investorer, sier Gaute Eie til Finansavisen.

KAHOOT: Jan Petter Collier har aksjer for over 500 millioner. Foto: Andreas Klemsdal

Han var selv én av dem som kjøpte 600.000 aksjer til 1,70 kroner stykket. Høsten 2020 kjøpte han ytterligere 100.000 aksjer i emisjonen til kurs 63.

– Vi skulle hente 70 millioner i den emisjonen i 2016, men manglet 10 millioner. Det var før Jan Haudemann-Andersen gikk inn i selskapet. Vi hadde en kronerulling om noen kunne tenke seg å være med, og tegnet for én million kroner hver, sier Gaute Eie.

De opprinnelige aksjene er i dag verdt 72 millioner, mens de nye han kjøpte i høst har doblet seg slik at han har aksjer for 84 millioner.

– Vi måtte være med

– Kronerullingen var for å støtte selskapet. Jeg tror hele Kahoot da ble priset til 200 millioner. Det gikk ikke å få inn pengene. Investorene likte ikke selskapet fordi de ikke hadde noen betalingsløsning.

– Det er mange av ABGs emisjoner jeg gjerne skulle være med på. I Kahoot følte vi at vi måtte være med, sier Eie.

– Hvor lenge tåler du å ha så mye penger i samme aksje?

– De har hatt en vanvittig utvikling, så det får bli en løpende vurdering. Jeg mener fortsatt dette er et spennende selskap. Men det er vanskelig å verdivurdere det. Det er et selskap som gjør det veldig bra i et enormt stort marked.

KAHOOT: Roy Myklebust har aksjer for over 200 millioner. Foto: Gorm Kallestad

Andre har gått i null

– Kahoot kom inn og presenterte seg da Erik Harell fra Opera var sjef. Da hadde de Microsoft og Disney på aksjonærlisten. Vi syntes det var spennende, og var overrasket over at investorene ikke likte det. Ingen tenkte på muligheten for bedriftsbetaling eller å ta betaling mot barn. Det handlet om hvor mye Microsoft en gang ville betale. Så ballet det på seg. Først da det kom en betalingsløsning ble flere investorer interessert, sier Eie.

– Kahoot er den eneste emisjon av 100 ABG ikke har klart å fylle opp. Nå ser det ut som vi har gjort noe galt, men ingen ville tegne. Det har aldri skjedd i mine år i ABG.

– Riktignok har vi trukket dealer - kanskje én av 50, men da hjelpe det ikke med kronerulling internt. Her manglet vi akkurat så lite penger at vi kunne si ok, vi skal prøve å bidra.

– Vi har også hatt andre kronerullinger internt, men de har gått i null. Det har vært farmasicase, men da har heldigvis ikke jeg vært med. Også det har vært som å ta et lodd. Kahoot er den eneste suksesstoryen, sier Eie.