Nærmer seg målet om 500 mill.

Det Rygge–baserte IT-selskapet Braathe Gruppen har de seneste årene vært aktive på oppkjøpsfronten.

Med en målsetting om å bli ledende på sky og IT-tjenester i Norge, har selskapet økt porteføljen gjennom oppkjøp av større og mindre selskaper over hele landet.

Og flere skal det bli, ifølge adm. direktør Tron Braathe, som forventer å komme i mål i løpet av 2021.

– Vi jobber nå med flere oppkjøp som vi håper å ferdigstille i løpet av året. Strategien er fortsatt å komme seg raskt opp til 500 millioner, så tar vi en oppsummering når vi kommer dit, sier Braathe, som er majoritetseier i Braathe Gruppen.

Kjøper stort og smått

2019 ble markert med to større transaksjoner, gjennom oppkjøpet av de to selskapene iTet og Itum. Forrige uke meldte selskapet at det kjøper Bamble IT Senter, med en omsetning på i underkant av 5 millioner og et resultat før skatt på 1,3 millioner kroner i 2019.

Selskapet vil dermed ha en samlet omsetning på 430 millioner kroner.

Braathe Gruppen, lokalt kjent i Rygge i Moss kommune som IT-selskapet som driftes fra en låve på Nærum gård, tilbyr et bredt spekter IT tjenester, og har de seneste årene sikret en større geografisk utstrekning.

Gruppen har nå kontorer i Oslo, Skien, Kongsberg, Mo i Rana, Bodø, Harstad, Tromsø og Bamble, og oppkjøpene og selskapets størrelse gjør at gruppen nå har tatt et steg opp i hierarkiet, og regnes blant de mellomstore IT-tjenesteselskapene i landet.

– Vi merker interesse fra andre kundegrupper og at vi er mer aktuelle i større caser, sier Braathe.