Musk-signal sendte aksje til himmels

På torsdag oppfordret Elon Musk Twitter-følgerne sine om å bruke Signal. Det fikk mange til å begynne å kjøpe aksjer i et obskurt og på ingen måte relatert selskap kalt Signal Advance, som steg 527 prosent på torsdag og klatret ytterligere 91 prosent på fredag. Totalt steg aksjen fra 60 cent til 7,19 dollar, skriver CNBC.

Signal som Musk refererte til, drives av en ideell organisasjon og fungerer som et alternativ til messenger-apper fra Facebook, WhatsApp og Apples meldingstjenester. Selskapet skrev selv på Twitter på fredag om at de ikke hadde noe med Signal Advance å gjøre, som altså folk hamstret aksjer i.

– Det er forståelig at folk vil investere i Signals rekordvekst, men dette er ikke oss. Vi er en uavhengig 501c3, og den eneste investeringen vår er i personvernet ditt, skrev Signal på Twitter.

Ikke første misforståelse

Signal Advance ble grunnlagt i Texas under navnet Biodyne i 1992 og leverte tjenester til medisinske og juridiske arbeidere. Senere skiftet selskapet fokus til bruk av teknologi innen helsevesenet og byttet navn til Signal Advance.

På grunn av den nye utilsiktede interessen fra investorer har aksjen hoppet opp fra 55 millioner til 660 millioner dollar. Den lite omsatte aksjen kom på markedet i 2014, og har vært omsatt for under 1 dollar siden 2015 – frem til torsdag.

Ifølge CNBC er ikke dette første gang en misforståelse påvirker en urelatert aksje på Wall Street.

Da Zoom Video Communications debuterte under tickersymbolet ZM i april 2019, var det et kinesisk selskap som het Zoom Technologies som steg over 80 prosent de to første timene av handelen. Det meste av denne oppgangen ble borte i løpet av dagen, og aksjen endte dagen opp 10 prosent.

En annen hendelse som involverer Twitter skjedde i 2013. Mens investorer ventet på børsintroduksjonen av Twitter, økte aksjene i Tweeter Home Entertainment Group med mer enn 1.000 prosent.