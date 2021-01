Spetalen kvitter seg med aksjene

Tirsdag 15. desember debuterte droneselskapet Nordic Unmanned på Euronext Growth, noe som endte med en kursoppgang på 26 prosent. Dagen etter klatret aksjen ytterligere 8,7 prosent til 20,11 kroner.

Øystein Stray Spetalens investeringsselskap Tycoon Industrier har vært oppført med 299.300 aksjer i Nordic Unmanned, og hadde en eierandel på 1,49 prosent. Oppdaterte aksjonærlister viser at investoren ikke lenger er å finne på listen over de 50 største aksjonærene. For å komme inn på listen trengs 45.000 aksjer.

Spetalens Ferncliff Listed DAI, som var oppført med 149.700 aksjer, har også forsvunnet ut av listen over de største aksjonærene i Nordic Unmanned.

Endringen i aksjonærlisten vises i hovedsak to dager etter at hendelsen har funnet sted, og kan stamme fra ordinært salg eller andre typer transaksjoner.

Basert på kursutviklingen i forrige uke kan Spetalen ha frigjort rundt 15 millioner kroner.

Mandag omsettes aksjen for 33,70 kroner, opp 14,6 prosent.