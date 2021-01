Huddlestock-lansering utsatt

BNP Paribas har bestemt å utsette lanseringen av Huddlestock Fintechs Qinfen med seks dager – til 20. januar. Det opplyses gjennom en børsmelding mandag.

Det er visstnok økt interesse fra sentrale forvaltningskunder som har gjort overbevist den franske banken om å utsette klientlanseringen av Qinfen. Den nye datoen vil gjøre det mulig for flere av klientene å delta i lanseringen og oppleve produktet.

– Selv om vi gjerne hadde ønsket å gå live 14. januar som vi tidligere har kunngjort, er noen ekstra dager en investering for å møte flere på toppnivå i vår bransje. Det faktum at flere av BNP Paribas' nøkkelklienters toppledelse ønsker å delta, er et positivt signal, sier Huddlestock Fintechs adm. direktør John E. Skajem.

Lanseringen er ventet å gi Huddlestock en direkte eksponering mot noen av de største og mest fremtredende kapitalforvalterne i Tyskland og Europa.

Huddlestock Fintech ble notert på Euronext Growth Market 26. november i fjor, og er et selskap som utvikler programvare som tjenesteløsninger for digitalisering av arbeidsprosesser for depotbanker, kapitalforvaltere og handelssteder.