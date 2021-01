Startet i farens grisefjøs – selger til svensk kjempekonsern

– I utgangspunktet var vi ute etter en investor som kunne gå inn med rundt 20 prosent andel, men det viste seg at vår svenske samarbeidspartner ønsket å være mer enn en passiv investor, sier Hans Helmenbakken, daglig leder og gründer i Easy Access.

Helmenbakken er utdannet landbruksmekaniker og har siden 2009 drevet dørlåsselskapet Easy Access fra Gran på Hadeland, syv mil nord for Oslo.

Easy Access leverer ringeklokker, videokameraer og elektroniske dørlåser som blir aktivert av enten kode eller fingeravtrykk.

Han startet selskapet etter å ha kommet i kontakt med Dennis Michael Jørgensen, hans danske kompanjong og medgründer på Hillerød utenfor København.

Jaktet 12 millioner kroner

Nå kjøper det svenske sikkerhetsselskapet RCO Security majoriteten av aksjene i Easy Access.

Svenske RCO Security utvikler, produserer og selger tjenester og produkter innen tilgangs- og sikkerhetssystemer.

Selskapet er eiet av Axel Johnson-konsernet, som omsetter for rundt 88 milliarder kroner årlig.

Easy Access blir dermed del av et av de største familieeide selskapene i Norden.

Datema, Filippa K, Lagerhaus, Revide, Axfood, Dustin, SkinCity og Åhléns er noen av de andre selskapene konsernet er investert i.

PRISES TROLIG TIL RUNDT 150 MILLIONER: Hans Helmenbakken forsøkte våren 2019 å hente kapital til en prising på 70 millioner kroner. Selskapet fikk fem forespørsler om oppkjøp. Foto: Anders Horntvedt

Tidsskriftet Kapital fortalte i 2019 at Helmenbakken jobbet med å få på plass en emisjon på rundt 12 millioner kroner.

Kapitalutvidelsen verdsatte Easy Access til rundt 70 millioner kroner.

Helmenbakken vil ikke si noe om prisingen av selskapet i salget til RCO, men verdsettelsen ligger trolig heller nærmere det doble, rundt 150 millioner.

Startet i grisefjøs

I 2013 ble Helmenbakken intervjuet i gründerspalten i Finansavisen. Da var farens grisehus bygget om til varelager, og kona Hanne var eneste norske ansatte i selskapet.

Startkapitalen tjente han gjennom sitt første selskap, Helmenbakken Varmeteknikk, som han fortsatt eier.

Selskapet har vært omsvermet de seneste årene: Ifølge Helmenbakken var kontakten med RCO og Axel Johnsen oppkjøpshenvendelse nummer fem.

– Vi kom ganske langt i samtalene med en annen aktør sommeren 2019, men da kom vi ikke i mål med prisen og andre betingelser. Nå er vi enige om at Easy Access består som selvstendig selskap og at utviklingsarbeidet fortsetter på Gran, sier Helmenbakken.

– RCO kjøper seg inn slik at de sikrer seg majoriteten av aksjene. I tillegg tilfører de kapital som sikrer vekstplanene fremover, sier han.

Vil ut i USA og Tyskland

I 2018 fikk selskapet kontrakt med et dansk utleieselskap for ferieboliger. I tillegg planlegger Helmenbakken å lansere egne produkter i Tyskland og USA.

– Fremover har vi store vekstambisjoner. Elektroniske låser utgjør bare en liten andel i hjemmemarkedene i Norge og Danmark. Det ligger i kortene at vi kommer til å satse i Sverige, i tillegg til i markeder andre steder i verden, sier han.

VURDERTE Å SATSE VIDERE UTEN STOR EIER: – Vi kunne ha klart en del, men vi ville ha gått glipp av mye, sier Hans Helmenbakken om sannsynligheten for å lykkes hvis selskapet hadde blitt stående på egne ben. Foto: Anders Horntvedt

– Kunne du ha klart det uten et stort konsern i ryggen?

– Vi kunne ha klart en del, men vi ville ha gått glipp av mye. På et tidspunkt kommer markedet til å ta av. Vi måtte velge om vi ville eie hele butikken i noe som vokser ganske bra eller en mindre prosentandel av noe som blir mye større. Nå har vi valgt det siste. Vi er stolte over å ha blitt del av et solid og stort konsern. Det er en bekreftelse på at vi har gjort ting rett siden starten, sier Helmenbakken.

For 2020 ligger selskapet an til rundt 40 millioner kroner i omsetning, og det Helmenbakken beskriver som «et godt overskudd».

Fredrik Sidhagen, administrerende direktør i RCO, beskriver oppkjøpet som strategisk.

Easy Access (Mill. kr) 2020 (prognose) 2018 Driftsinntekter 40 19,0 Driftsresultat - −0,7 Resultat før skatt Over 0 −1,5 Årsresultat - −1,5 Eiere før transaksjonen: Hans Helmenbakken (34,5 %), Dennis Michael Jørgensen (33,5 %), Aquitas Aps (9,4 %), Ole Eriksen (9,4 %), Sparebank 1 Ringerike Hadelands Næringsstiftelse (5,6 %), andre (7,6 %).

– Vi når et helt nytt kundesegment med enormt vekstpotensial. Vi tilfører kompetanse rundt sikkerhetsløsninger til forbrukermarkedet, samtidig som vi styrker vår nordiske tilstedeværelse, sier han i en pressemelding.