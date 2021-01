Pareto Securities: Aksjen kan stige 57 prosent

SKI

Pareto Securities tar opp dekning på Skitude Holding. Ifølge TDN Direkt har det resultert i en kjøpsanbefaling og et kursmål på 11 kroner.

Pareto er godt fornøyd med selskapets ambisjon om å åttedoble inntektene på mellomlang sikt gjennom både organisk og uorganisk vekst, og selskapets ebitda-margin-mål på 55 prosent.

«Vi favoriserer selskapets ambisiøse konsolideringsstrategi og tror at Skitudes ledende posisjon i et marked som er dømt til å bli digitalisert vil resultere i lønnsom vekst over de kommende årene», skriver Pareto Securities.

Mandag sluttet aksjen på 6,98 kroner. For at kurmålet skal innfris må aksjen stige over 57 prosent.

Skitude Holding, som har Aksel Lund Svindal på eiersiden, debuterte på Euronext Growth (tidligere Merkur Market) i midten av desember 2020. Selskapet har ambisjoner om å digitalisere alpinbransjen og tilbyr heiskortteknologi og community-løsninger til over 300 resorter med 1,8 millioner registrerte brukere.