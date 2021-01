DNB Markets: – Flere grunner til at aksjen bør stige

DNB Markets oppgraderer sin anbefaling på Atea fra hold til kjøp samtidig som kursmålet heves fra 123 til 136 kroner.

– Aksjen ser stadig mer attraktiv ut, konkluderer analytiker Christoffer Wang Bjørnsen.

Analytikeren er ikke imponert over den svake utviklingen i aksjekursen og mener dagens kursnivå er en mulighet for investorer til å posisjonere seg for en potensiell reprising i løpet av de neste 6–12 månedene.

Medvind

DNB Markets tror 2021 blir et år hvor Atea ser medvind fra en normalisering av markedet med tanke på covid-19, noe som gjør at veksten burde komme opp igjen.

– I tillegg kommer selskapet til å vise tegn på at den danske virksomheten kommer tilbake til lønnsomhet igjen. Da er plutselig aksjen relativt billig i forhold til sammenlignbare selskaper, sier Wang Bjørnsen til Finansavisen.

Dersom Ateas vekst og lønnsomhet i Danmark vedvarer de neste kvartalene, kan det fort bli slik at markedet begynne å prise inn en normalisering av aktiviteten i Danmark. DNB Markets mener det kan trigge aksjen.

165 kroner?

– Da kan aksjen fort gå mot 165 kroner. Dette vil bevises over de neste kvartalene, og også drive aksjen, sier Wang Bjørnsen.

Tirsdag omsettes aksjen for 118,20 kroner, opp 3,0 prosent.

DNB Markets forventer nå at Atea vil presentere en omsetning på 38,56 milliarder kroner, et driftsresultat (ebit) på 823 millioner kroner og en fortjeneste pr. aksje på 5,13 kroner for 2020.