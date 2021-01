Personvernendringer ga rekordvekst for konkurrenter

Melingsapper med fokus på personvern, som Signal og Telegram, fikk en kraftig økning da brukere begynte å se etter alternativer til Facebook-eide WhatsApp.

Meldingsappen Telegram ble lastet ned 5,6 millioner ganger mellom 6. og 10. januar.

Mens i samme periode lastet 7,5 millioner bruker ned Signal-appen – en vekst på 43 ganger fra uken før. Det er rekord i antall nedlastninger på én uke for Signal, det er også rekord i antall nedlastninger på en måned for appen.

Veksten var faktisk så stor at bekreftelseskoder som Signal sender ut til brukere via SMS. ble forsinket på grunn av stor etterspørsel, og selskapet måtte legge til flere servere for å håndtere tilstrømmingen av nye brukere.

Deler data med Facebook

Veksten kommer etter at WhatsApp oppdaterte personvernreglene 4. januar. Siden 2016 har WhatsApp delt noe data med Facebook, men brukerne har hatt en mulighet til å velge bort dette. Men fra 8. februar kan ikke brukerne velge dette bort. Brukere i Europa og Storbritannia vil riktignok se en annen melding på grunn av databeskyttelsesregler i disse områdene.

WhatsApp-meldinger er imidlertid kryptert, noe som betyr at Facebook ikke vil kunne se innholdet deres. Men det er veldig mye annen data som WhatsApp samler inn som kan deles med morselskapet. Blant annet telefonnummeret ditt, transaksjonsdata, tjenerelatert informasjon, informasjon om hvordan du kommuniserer med andre, inkludert bedrifter når du bruker tjenesten og informasjon om mobilenheten din.

Ifølge WhatsApp påvirker ikke denne oppdateringen personvernet til meldinger sendt til venner og familie. Selskapet presiserte at oppdateringen vil omfatte endringer relatert til meldinger til en bedrift på WhatsApp, og gir ytterligere åpenhet om hvordan selskapet samler inn og bruker data. Ifølge WhatsApp vil dataene som deles med Facebook brukes til å forbedre infrastrukturen, fremme sikkerheten og forbedre tjenester ved å komme med forslag eller tilpasse funksjoner og innhold.

Etter kunngjøringen oppfordret Tesla-sjef Elon Musk sine Twitter-følgere om å benytte seg av Signal. Noe som førte til at et urelatert selskap som het Signal Advance, mer enn tidoblet seg i løpet av et par dager.