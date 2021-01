Google til kamp mot feilinformasjon

På tirsdag lanserte Google et globalt åpent fond som skal bekjempe feilinformasjon om covid-19-vaksinen. IT-kjempen legger i første omgang 3 millioner dollar, rundt 26 millioner kroner, på bordet, melder Reuters.

«COVID-19 Vaccine Counter Misinformation Open Fund», som er det elegante navnet på initiativet, har som mål å støtte journalistisk innsats for effektivt sjekke feilinformasjon om covid-19-immuniseringsprosessen.

– Mens covid-19-informasjonen har vært av global karakter, har feilinformasjon også blitt brukt målrettet mot bestemte befolkninger. Noen av de tilgjengelige undersøkelsene antyder også at publikum som kommer over feilinformasjon og de som søker faktasjekker, ikke nødvendigvis overlapper hverandre, skriver Google i et blogginnlegg.

Ifølge Reuters vil fondet godta prosjekter som ønsker at faktasjekkingen skal nå ut til flere, spesielt til grupper som er uforholdsmessig rammet av feilinformasjon. Søknadene vil bli gjennomgått av et team på 14 jurymedlemmer fra hele den akademiske sektoren, samt Verdens Helseorganisasjon.