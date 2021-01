DNB oppgraderer Schibsted

Schibsted får kursmålet sitt satt ned, samtidig som konsernet får klistret på en kjøpsanbefaling fra DNB Markets. Det viser en analyse fra meglerhuset onsdag.

Kursmålet bli nedjustert med 5 prosent, fra 400 kroner pr. aksje til 380 kroner.

Ifølge TDN Direkt ligger DNB Markets 14 prosent over konsensus for ebitda i fjerde kvartal, og meglerhuset forventer at Schibsted vil slå forventningene innen alle nøkkelsegmentene.

– Vi finner verdsettelsen attraktivt, ettersom aksjen handles til rabatt til vår summen av delene-verdsettelse (SOTP) basert på verdsettelsen av Adevinta, skriver DNB Markets i analysen.