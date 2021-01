Stort hopp i kursmål på NOD

Det har vært fantastisk å være aksjonær i Nordic Semiconductor gjennom 2020. Kursen falt riktignok fra 65 til 32 under coronakrakket i mars. Deretter har det vært et eventyr.

Selskapet produserer integrerte kretser til trådløs teknologi, og har nytt økt salg innen forbrukerelektronikk, helse og wearables som smartklokker, klær og smykker.

Etter at aksjen mer enn firedoblet seg til 137 kroner har DNB-analytiker Christoffer Wang Bjørnsen hevet sitt gamle kursmål på 142 kroner til hele 185 kroner.

OPTIMIST: DNB-analytiker Christoffer Wang Bjørnsen skrur opp omsetningsforventningene, men ned resultatforventningene på Nordic Semiconductor. Foto: DNB Markets

Volumkontrakter

«Expecting continued acceleration» er tittelen på hans nye analyse skriver han at han forventer at veksten skal fortsette de neste kvartalene, hvilket ifølge ham vil ytterligere reprise aksjen.

Han hever omsetningsestimatene med 3 prosent for 2021 og 2022, men også skrudd opp driftskostnadene markert. Det har gjort at DNB-analytikeren har nedjustert forventede driftsresultater i 2021 og 2022 med 7 til 9 prosent til tross for topplinjeveksten.

Bjørnsen fremhever at Nordic Semiconductor har vunnet avtaler med Amazon, Apple, Samsung, Google, Schneider, iZettle, Assa Abloy, Sony og Huawei/Honor. Han peker på at dette er avtaler som vil kunne ha store volumpotensial.

Kan gi dobling

Bjørnsens nye kursmål er et resultat av at han har brukt EV/salg-multiplene til sammenlignbare selskaper, og at Nordic Semiconductor prises til EV/salg-multippel på 6,5 til 5,9, hvilket ifølge Bjørnsen ligger i den lavere enden av sammenlignbare selskaper.

Bjørnsen opererer også med det han kaller «bull-case» scenario der han legger inn høyere prising av Nordic Semiconductor sammenlignet med andre selskaper. Her er kursmålet 270 kroner tilsvarende en dobling fra dagens nivå.