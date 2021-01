Napatech har sikret en såkalt «design win» for SmartNIC-er med kapasitet på 40 og 100 gigabits pr. sekund (gbps), melder selskapet onsdag.

Det er en ledende global tradingaktør innen finans som har valgt selskapets løsninger denne gang, til bruk i sitt tradingnettverk.

Napatech oppgir ikke kundens identitet, men avslører at det er snakk om en kunde som spesialiserer seg på høyfrekvent og algoritmebasert trading, og at kunden er posisjonert med datasentre i viktige finanssentre i USA, Europa og USA, med nær 1.000 ansatte totalt.

Napatech estimerer verdien av tildelingen til mellom 2 og 3 millioner dollar – som tilsvarer opp mot 25 millioner kroner.

Napatech-aksjen stiger rundt en prosent på Oslo Børs onsdag ettermiddag etter nyheten. Seneste måned er aksjen opp nær 30 prosent. Seneste 12 måneder er aksjen opp hele 260 prosent.

– Vi er glade for å fortsette å vinne nye kunder av denne størrelsen i det voksende markedet for programmerbare SmartNIC-er i fintech, sier Napatech-sjef Ray Smets i meldingen.

Senioranalytiker Manoj Sukumaran i Omdia peker i samme melding på at særlig bedriftskunder innen bank, finans og trading tar i bruk programmerbare adaptere for å håndtere økt nettverkstrafikk, ved at funksjoner for blant annet compliance og cybersikkerhet flyttes til disse adapterne. Sukumaran tilføyer at aktører som Napatech tjener på denne etterspørselsveksten.