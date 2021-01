Lederskifte i teknologigigant sender aksjer hver sin vei

Konsernsjef i teknologigiganten Intel, Bob Swan, skal forlate selskapet 15. februar og erstattes med Pat Gelsinger i VMware. Gelsinger kommer fra stillingen som konsernsjef i VMware og var ansatt i Intel for mer enn ti år siden.

«Etter grundig vurdering konkluderte styret med at dette er riktig tidspunkt å gjøre dette lederskiftet på for å få Pats teknologi og tekniske ekspertise i løpet av denne kritiske transformasjonsperioden hos Intel», forklarer styreleder Omar Ishrak ifølge Bloomberg.

Topplederskiftet kommer etter at sjefingeniør Murthy Renduchintala forrige sommer måtte gå én uke etter at selskapet innrømmet at det har havnet bak konkurrentene med deres produksjonsteknologi.

Renduchintala forlot selskapet 3. august 2020, og bakgrunnen var at Intel vil akselerere produktledelse og forbedre fokuset og ansvarlighet i prosessteknologiutførelse.

På Wall Street reagerer Intel-aksjen med å stige 7,8 prosent, mens VMware stuper 7,2 prosent.