Meglerhus ser 17 prosents oppside i Nordic Semiconductor

Danske Bank oppjusterer meglerhusets kursmål på Nordic Semiconductor-aksjen til 168 kroner aksjen, fra tidligere 154 kroner, ifølge TDN Direkt. Kjøpsanbefalingen gjentas.

Danske Bank forventer at fjerde kvartal vil bli nok et rekordkvartal for Nordic Semiconductor, hva gjelder både omsetning og ordrebok.

Meglerhuset tror at omsetningspotensialet innen Wi-Fi-segmentet fra det nylig oppkjøpte selskapet Imagination Technologies er betydelig, men trekker frem at selskapet fortsatt er i «utforskende faser», og at det dermed kan ta litt tid før vi ser et kommersielt produkt og meningsfullt omsetningsbidrag.

«Vi tror underliggende markedsdrivere vil fortsette å bidra til sterk ordreinngang, noe som kan resulterer i oppjusteringer i førstekvartals-estimater», skriver meglerhuset.

Nordic Semiconductor-aksjen har økt med over 150 prosent siste år på børs, og har hatt en stødig oppadgående kursutvikling helt siden coronafallet i mars i fjor.