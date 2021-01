Mener Twitter og Facebook har sviktet i Trump-håndtering

De to nettgigantene har begge utestengt Trump fra plattformene sine på utestengt tid etter at støttespillere av ham stormet kongressbygningen 6. januar. Trump er tiltalt i sin andre riksrettssak etter angrepet, som kritikerne mener han oppildnet til.

I et intervju med AFP for å markere at det fredag er 20 år siden Wikipedia ble lansert, sier Wales at ansvaret for angrepet kun ligger hos Trump.

Men ifølge ham har Twitter og Facebook konsekvent «slitt med desinformasjonen» som Trump har spredt.

– De gjorde en dårlig jobb med håndteringen av Donald Trump i veldig, veldig lang tid. Han spredte åpenbart desinformasjon, han oppførte seg åpenbart truende mot folk, sier Wales.

Trump flytter

Samtidig opplyser kilder som er kjent med saken til Bloomberg at Donald Trump bosetter seg på feriestedet Mar-a-Lago i Florida etter at hans presidentperiode er over.

Trump flyr til Florida før innsettelsesseremonien til joe Biden den 20. januar i Washington. Med seg tar han flere av dem som har jobbet for ham i Det hvite hus, skriver nyhetsbyrået.

Planen til Trump skal være å bo permanent på feriestedet som han har besøkt hyppig i sin tid som president, selv om noen av hans kommende naboer her forsøkt å hindre ham i å skaffe seg adresse på stedet.

(©NTB)