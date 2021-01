Trumps angrep på Xiaomi overrasker analytikere

Smarttelefonprodusenten Xiaomi faller om lag ti prosent på Hong Kong-børsen etter at den amerikanske presidenten Donald Trump svartelistet selskapet som selger flere smarttelefoner enn Apple.

Det amerikanske forsvarsdepartementet mener at Xiaomi er ett av ni selskaper som har tette bånd til det kinesiske militæret – noe som gjør at amerikanske investorer ikke får eie verdier i selskapet, og at de må selge eierandelen innen november.

Ti andre selskapet ble også meldt svartelistet av USA. Bakgrunnen skal ligge i nasjonale sikkerhetshensyn, men at Xiaomi ligger blant selskapene på listen kom som en overraskelse.

– Nyhetene kom veldig overraskende, uttalte Kevin Chen, en analytiker ved China Merchants Securities til Bloomberg.

– Mange investorer ville velge å ta gevinst ettersom aksjen har steget mye i løpet av fjoråret, men jeg tror at innvirkningen på Xiaomi vil være mer følelsesmessig enn grunnleggende. Denne tilbakegangen kan bli kortvarig.

Kjøpsmulighet

Flere investorer mener nemlig at den kommende presidenten Joe Biden vil reversere avgjørelsen innen november-fristen.

– Dette kommer ikke til å bli en prioritet for Biden-administrasjonen, sier Vanessa Martinez i Lerner Group til Bloomberg.

– Denne bestemmelsen vil bli reversert før november, så vi kommer til å holde på aksjene, og ikke bare holde men også kjøpe, sier hun til avisen.

Hun sier videre at bestemmelsen ses på som et siste farvel-skudd mot Kina fra Trump-administrasjonen.