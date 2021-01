«Tysk blogger» hausser Play Magnus

Da Arne Fredly gjestet Finansavisens julepodcast uttalte han at en ikke navngitt tysk blogger styrer mange av aksjekursene på Oslo Børs, med henvisning til Der Aktionär.

Som investor kan det derfor være lurt å følge med på hva som skrives der. Den 28. desember i fjor publiserte Der Aktionär en kommentar om Play Magnus hvor skribenten trakk frem aksjen som en tidoblingskandidat, som følge av sjakkboom på nett.

I løpet av dagen steg Play Magnus-aksjen over 9 prosent på Euronext Growth til 22,30 kroner, hvor store deler av volumet kom fra den tyske markedsplassen Tradegate Exchange.

På dette tidspunktet var klientkontoen Clearstram Banking, som gjerne assosieres med tyske småsparere, langt nede på aksjonærlisten i Play Magnus med 687.100 aksjer.

Voldsomt jafs

Den 7. januar viet Der Aktionär nok engang spalteplass til Play Magnus, denne gangen som en del av ukens aksjetips. Investorene svarte med å sende opp aksjen 9 prosent, og dagen i forveien var kursoppgangen på hele 15 prosent.

Ser man på aksjonærlistene har de tyske småsparerne tatt et stort jafs, og er nå syvende største eier med nesten 2,5 millioner aksjer.

I perioden fra første kommentar i Der Aktionär har Clearstream Banking utgjort over 33 prosent av volumet i Play Magnus-aksjen.

Men tyskerne stopper ikke med å la seg fascinere av Magnus Carlsens sjakkapp. To dager etter at Der Aktionär trakk frem Play Magnus som ukens aksjetips, publiserte nettstedet et langt intervju med konsernsjef Andreas Thome.

Tredje størst

Igjen rykket aksjen til med en oppgang på nærmere 3,5 prosent, før Play Magnus korrigerte ned to dager på rad. De to seneste dagene har det igjen vært vind i seilene for Play Magnus og i skrivende stund står aksjen i 29,90 kroner.

Det er 47 prosent høyere enn før Der Aktionär begynte å skrive om sjakkappen. Volumet har følgelig også tatt seg opp. Nå er Clearstram Banking tredje største aksjonær med 3,9 millioner aksjer, tilsvarende en eierandel på 7,5 prosent.

Siden 28. desember i fjor har tyskerne kjøpt aksjer over 3,2 millioner aksjer, hvilket kan være med på å forklare den sterke kursoppgangen.

På Tradegate Exchange var det fredag fullt trøkk og klokken 11 sto markedsplassen for nesten 43 prosent av volumet i Play Magnus.

Guider kraftig vekst

Play Magnus står bak Champions Chess Tour, i tillegg til tjenestene Chess24, Chessable, Ichess.net og CoChess, samt sjakk-appen Play Magnus, hvor man kan spille mot simulerte utgaver av Magnus Carlsen i ulike aldre.

Selskapet har guidet på 15 millioner dollar i inntekter i 2021 og 60 millioner dollar i 2025, med en EBITDA-margin på 30 prosent.

I dag verdsettes Play Magnus til rundt 1,5 milliarder kroner, hvilket impliserer en prising på rundt 9,5 ganger EV/Salg i inneværende år.

ABG Sundal Collier og SpareBank 1 Markets var med å dra Play Magnus på børs. Meglerhusene har begge en kjøpsanbefaling med kursmål på henholdsvis 27 og 30 kroner.

Til Finansavisen uttalte Espen Agdestein nylig at han mener markedet for sjakk er underutviklet med produkter og tjenester.

«Vi skal digitalisere sjakksporten og vi har fått et løft gjennom coronapandemien. Utviklingen har gått fort, og vi skal sørge for å komme med de beste produktene til markedet», sa han.