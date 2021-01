Cordel kjøper seg opp i Finland

Selv etter et tøft år for byggebransjen, fortsetter Cordel å kjøpe seg opp i Norden. Det private equity-backede selskapet leverer prosjektstyringsverktøy og annen programvare som tjeneste (SaaS) til byggebransjen, VVS og elektro, og omsatte i fjor for rundt 200 millioner kroner.

I fjor kjøpte selskapet seg opp i Sverige, med Bygglet og El-info, og på tampen av fjoråret ble finske Congrid inkludert i porteføljen. Congrid leverer kvalitetsstyring av byggeprosjekter, og bidrar til at Cordel passerer 110 ansatte og 8.000 kunder i Norden.

– Cogrid er et veldig bra selskap som i løpet av noen år har klart å få mange av de største byggefirmaene i Finland som kunder, sier Gustav Line, adm. direktør i Cordel Norden.

Taus om prising

Line vil ikke ut med hva selskapet betalte for det finske programvareselskapet. I fjor betalte selskapet med majoritetseier Valedo Partners etter det Finansavisens erfarte rundt 250 millioner kroner for Bygglet og El-info.

Samtidig er omsetningen økt gjennom oppkjøp og organisk vekst med 29 prosent fra 155,3 til 200 millioner.

– Vi ser etter ledende løsninger innen bygg og håndverk som løser nisjebehov, og har en bra palett på det nå, sier Line.

Selskapets programvareportefølje inkluderer verktøy for prosjektstyring, kalkulasjon, kvalitetssikring og dokumentasjonshåndtering, og planen er å kjøpe mer.

– Byggebransjen sliter med dårlige marginer og lav produktivitet, og vi tror vi kan bidra hvis vi får samlet flere løsninger under én paraply.

Tøft år

Line sier Cordel kontinuerlig jakter potensielle oppkjøpskandidater med smarte programvareverktøy som kan øke eller forbedre selskapets programvaretilbud, og at det fortsatt er mye å gå på.

– Det trengs en konsolidering av programvareleverandører i byggebransjen, som vi mener er bra for markedet. Pr. i dag er det for mange små som ikke klarer å dekke mer enn deler av kundenes behov og som heller ikke klarer å få økonomi med sine løsninger.

Byggenæringens Landsforening anslo i mai en nedgang for byggenæringen på 8 prosent i 2020, og at det ligger an til 2 prosent nedgang i produksjonen i 2021 sammenlignet med fjoråret. Det har også Cordel merket.

– I fjor overlevde bransjen på løpende prosjekter og at folk pusset opp hjemme, mens nybygg har gått ganske kraftig ned. Det er en trussel for hele byggenæringen, sier han og fortsetter:

– Nysalget er vanskelig og veksten er lavere enn det vi hadde forventet, noe vi ser i alle selskapene. Det er ikke dramatisk, men kanskje en nedgang på rundt 20 prosent, sier Line.

Han tror likevel at salget vil ta seg opp igjen, men er forsiktig med å forvente bedre tider på denne siden av sommeren.

– Vi har sagt at vi tror markedet vil være slik det er nå frem til sommeren, med litt redusert aktivitet, og tilbake til 2019-nivåer i andre halvdel, sier han.