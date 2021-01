Sterk start for Xploras klokkesalg

Xplora Technologies kunne fredag melde om en vekst på 228 prosent i 2020, til 200 millioner kroner i driftsinntekter, og 216.000 solgte smartklokker for barn.

Veksten i 4. kvartal var på hele 361 prosent, i det konsernsjef Sten Kirkbak kaller et rotete kvartal på grunn av utfordringer med en presset transportbransje.

– Alle mann ble satt på dekk fra og med 3. kvartal, og alle har jobbet hardt med å få produktene ut, sier Kirkbak, og fortsetter:

– I ukene før jul sto vi på lageret og jobbet, mens vi hele tiden fulgte med på produktene og deres reise fra Hong Kong og inn i Europa.

Tyskland drar lasset

I tillegg til den kraftige veksten hadde selskapet allerede ved årsskiftet fått inn ordre på 51.000 klokker i 1. kvartal.

– Det er ordre som allerede er signert av ulike distributører og retail-kjeder. Det er første gang i vår historie at vi har hatt slik visibilitet, sier Xplora-sjefen.

Til tross for at corona har påvirket retail-markedet i land som Storbritannia og Spania langt mer negativt enn i Norden, slo selskapet budsjettet som ble lagt mot slutten av 2019, forteller Kirkbak.

– Tyskland, der avtalen med Deutsche Telekom og lanseringen av e-sim betyr mye, har seilt opp som det største markedet. Deretter følger Norden, sier Xplora-sjefen.

Selskapet har uttalt at de har hatt som mål å selge 500.000 enheter i 2021 og 1 million i 2022.

Da er et betydelig salg i USA lagt til grunn.

– På tampen av 2020 fikk lansert klokkene som planlagt via Amazon i det amerikanske. Det er definitivt et marked som vil vokse mye i 2021, sier Kirkbak.

Sikter mot økt ARR

Av omsetningen på 200 millioner kroner i 2020, var 8 millioner kroner repeterbare tjenesteinntekter. Det inkluderer inntekter som mobilabonnement og eksklusivt innhold.

Ambisjonen i 2021 er å løfte tjenestesalget, det vil si ARR, til cirka 20 prosent av omsetningen Sten Kirkbak, Explora Technologies

22. desember, litt over en måned etter at Xplora ble notert på Euronext Growth, kunngjorde selskapet også et partnerskap med tyske Gigs for å starte integrasjon for Xplora Connect.

Det skal gjøre det enklere og billigere å få brukere på klokkene enn det man klarer med tradisjonelle sim-kort, og det er ventet at den vil generere inntekter fra 2. halvår.

– Ambisjonen i 2021 er å løfte tjenestesalget, det vil si ARR, til cirka 20 prosent av omsetningen. I fjor utgjorde tjenestesalget cirka 4 prosent av inntektene, sier Kirkbak.

Sterk start

I 2021 har Xplora vært en av de beste norske teknologiaksjene på børs.

Aksjekursen har steget med 15,2 prosent siden årsskiftet og selskapets markedsverdi er nå på 846 millioner kroner.

Før selskapet gikk på børs hentet selskapet 100 millioner kroner til kurs 15 kroner.