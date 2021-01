Vollvik-kamerater rømte luftslott

Idar Vollvik klarte å redde Digital Group fra konkurs da tidligere teknologi- og produktdirektør Peder Søholt begjærte selskapet konkurs i fjor høst. Han bekrefter overfor Finansavisen at han fikk penger.

Sæholt er forlengst ute av selskapet, og nå har hele styret valgt å trekke seg fra styrene både i det operative selskapet Geddit og eierselskapet Digital Group.

Richard Forsland, Andreas Bakketeig, Anette Sveen og Idar Vollviks gamle Chess-partner Svein Johnsen står nå oppført som «fratrådt» i Brønnøysund.

VILLE UT: Normalt melder selskaper inn nye styrer til Brønnøysund, men Svein Johnsen har i likhet med Richard Forsland, Andreas Bakketeig og Anette Sveen aktivt trukket seg fra styret i Digital Group og Geddit. Foto: Ingunn Strand

Priset til 600 mill.

Bakketeig var daglig leder i Geddit og Digital Group frem til mai i fjor, da han fratrådte denne rollen. Hverken Bakketeig eller Forsland har besvart gjentatte henvendelser fra Finansavisen. Svein Johnsen har svart at han ønsker melding, men har ikke besvart denne.

Geddit var Idar Vollviks store satsing etter en lang rekke fiaskosatsinger innen mobiltelefoni og netthandel. Det handlet om en mobilapp som skulle fungere som en markedsføringsplattform inspirert av suksessen Pokemon Go der barn og voksne gitt gatelangs på jakt etter «virtuelle egg». Vollvik skulle få nordmenn til å jakte pangtilbud hos Elkjøp eller Power.

Prosjektet ble raskt priset opp til 600 millioner kroner, og mer eller mindre velstående ble prakket på aksjer av ulike salgsagenter.

Solgte aksjer

I 2018 skrøt Vollvik av «enorm mottagelse» i Asia, men måtte samtidig innrømme at teknologien hadde feilet og at de måtte starte på nytt. «Det var leit at vi tok feil, men nå har vi lært. Vi har hatt en grunnmur av papp, men ønsket betong».

Daværende styreleder Arne Veidung trakk seg imidlertid samme år sammen med Jens Petter Teigland. Veidung uttalte samme år at de bare hadde hatt «Mikke Mus-inntekter».

Men Vollvik fortsatte å selge aksjer til småsparere. I februar i fjor skrev Finansavisen at aksjonæroversikter viste at han hadde solgt aksjer til en verdi av 68 millioner kroner. De samme oversiktene viste at også Richard Forsland og Svein Johnsen solgte aksjer. Vollvik skyldte på at han måtte betale skatt.

Minus 31,8 mill.

I den forbindelse uttalte Vollvik til Finansavisen: «Ting begynner å eskalere. Kan også legge til at vi styrer mot et positivt driftsresultat».

Vollvik har nå levert 2019-regnskapet forsinket. De viser 8,2 millioner i omsetning og 9,9 millioner i minus samt 31,8 millioner i negativ egenkapital.

Eierselskapet Digital Group hadde på sin side en innskutt egenkapital på rett over 60 millioner kroner, og en gjenværende egenkapital på 28 millioner kroner, hvorav 26 millioner var i form av lån til datterselskapet Geddit.

Flukten fra Digital Group er imidlertid langt fra det eneste som har rammet Idar Vollvik det seneste halvåret. Skandalen rundt feilmerking av munnbind var kanskje den verste. I tillegg har kemneren i Bergen tatt pant i Vollviks villa som følge av skattekrav, men rett før jul gikk i stedet Mybank inn med et nytt pant på 7,5 millioner i villaen.