Skremmes ikke av prisingen

Mandag gjorde japanske Softbank et nytt jafs i Kahoot etter at venturefondet Northzone solgte seg ut. Softbank kjøpte 11 millioner aksjer, mens Eilert Hanoa økte eksponeringen med 1 million aksjer.

Etter transaksjonen eier Softbank 71 millioner aksjer, tilsvarende 15,9 prosent, mens Hanoa har 9 prosents eierskap. Nyheten ble godt mottatt i markedet og Kahoot-aksjen var mandag formiddag opp over 2 prosent til 119,60 kroner. Nedsalget til Northzone ble til sammenligning gjort til en kurs på 110 kroner.

– Aksjekjøpet forandrer ikke mitt syn på aksjen, sier SpareBank 1 Markets-analytiker Petter Kongslie.

– Anser du Kahoot som en oppkjøpskandidat?



– Jeg vil snu litt på flisa og ser på Kahoot som den perfekte konsolidator med 200 prosents vekst og 40 prosent fri kontantstrømmargin. Det gir en enorm fleksibilitet i forhold til å skaffe seg innhold for å øke konverteringsrater gjennom oppkjøp. Kahoot kjøpte nettopp et selskap til 1/15 av sine egne multipler som også hadde 40 prosent fri kontantstrømmargin. Det er deilig og selskapet trenger ikke å gjøre mange slike oppkjøp for at multiplene skal se veldig annerledes ut, sier han.

Kraftig vekst

Nylig oppjusterte Kongslie kursmålet på Kahoot fra 70 til 150 kroner, samtidig som estimatene ble jekket kraftig opp. I inneværende år forventer SpareBank 1 Markets at inntektene skal komme inn på 102 millioner dollar, mens det gamle estimatet var på 70 millioner dollar.

Til neste år spår meglerhuset inntekter på 164 millioner dollar, opp fra det tidligere estimatet på 107 millioner dollar.

– Driverne i caset er sterk organisk vekst som følge av økt antall brukere og en økende konverteringsrate, som følge av at brukerne selv genererer verdiøkende innhold og egenutviklet innhold. Det fører til en signifikant marginekspansjon med en kostnadsbase som håndterer 24 millioner aktive brukere i dag, men kun 550.000 betalende brukere, sier Kongslie, og fortsetter:

– På toppen kommer en høy fri kontantstrømmargin som følge av fordelaktig arbeidskapital og 250 millioner dollar i kontanter. Det gir mulighet for å gjøre innvannende oppkjøp.

Forsvarlig prising

Etter mandagens kursoppgang prises Kahoot til over 53 milliarder kroner på Euronext Growth og snart blir aksjen overført til børsens hovedliste. Det gir en EV/Salg-multippel på 46 basert på 2022 estimater.

– Blir du ikke skremt av prisingen?



– Hvis man justerer for forventet organisk vekst og fri kontantstrømmargin så prises Kahoot på linje med medianen blant programvareselskaper. Høy og lønnsom vekst gir høy multippel nært i tid. Om man tror veksten og marginene skal ned, er det jo interessant å diskutere prisingen. Moralen er vel at vi ønsker å slå et slag for og mener det er feil å se på multiplene isolert sett, og det gjelder i alle type selskaper, sier han.

Kongslie trekker frem at ingen selskaper i Kahoots peer-gruppe kan vise til like høy kombinert vekst og fri kontantstrømmargin.

– Legger man sammen vekst og fri kontantstrømmargin blir summen 142 prosent for Kahoot. Nærmeste utfordrer i peer-gruppen er Adobe med 56 prosent og de har selvsagt en lavere multippel, sier han.

PÅ KJØPEREN: Konsernsjef Eilert Hanoa kjøpte mandag én million aksjer av Northzone. Foto: NTB

Enormt marked

– Hvilke konkurrenter har Kahoot?



– Det globale utdanningsmarkedet var på 5,9 billioner dollar i 2018 og forventes å vokse til 7,8 billioner dollar i 2025. Det er åtte ganger størrelsen på programvaremarkedet og tre ganger media- og underholdningsindustrien. Det tiltrekker seg konkurrenter, men det interessante er at i 2025 er den digitale andelen forventet å være på kun 4,4 prosent, og du får ikke høye odds for å tippe at det ikke stopper der, sier Kongslie, og fortsetter:

– Det betyr vekst i mange år fremover for aktørene i bransjen. Det morsomme er at Kahoot adresserer 90 prosent av markedet med globale og vertikal-agnostiske løsninger. Konkurransefortrinnet til Kahoot ligger i at verdien ikke nødvendigvis stammer fra programvaren men merkevaren, brukermassen og nettverkseffektene ved at brukerne selv lager innhold. Det er ikke lett å kopiere.