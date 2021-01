Samsung-arving dømt til fengsel for bestikkelser

En sørkoreansk domstol dømte visestyreleder i Samsung, Jay Y. Lee, til to og et halvt års fengsel mandag. Det er ventet at dommen vil ha store ringvirkninger på både hans ledelse av teknologigiganten og Sør-Koreas syn på store selskaper, skriver CNBC.

Med den ferske dommen vil ikke Lee kunne delta i store beslutningsprosesser i Samsung Electronics, ei heller vil han kunne overse arveprosessen etter faren hans, som døde i oktober, og som er viktig for å skulle beholde kontrollen over Samsung.

– I dette tilfellet ble et selskaps frihet og rett til rikdom krenket på grunn av maktmisbruk av den tidligere presidenten, sier Lees advokat i en uttalelse gitt av Samsung Electronics.

President dømt for bestikkelse

DOM OPPRETHOLDT: For Sør-Koreas tidligere president Park Geun-hye. Foto: Bloomberg

52 år gamle Lee ble dømt for å bestikke en medarbeider av tidligere president Park Geun-hye, og fikk en dom på fem år i 2017. Samsung-arvingen skal ha betalt 29,8 milliarder won, rundt 230 millioner kroner i bestikkelser, samt ha lovet å betale mer.

Lee hevdet hele tiden at han var uskyldig, straffen ble redusert og suspendert ved anke, og han ble løslatt etter soning i ett år. Deretter sendte Høyesterett saken tilbake til Seoul High Court, som avsa mandagens kjennelse.

Ifølge juridiske eksperter CNBC har i kontakt med kan mandagens dom ankes til Høyesterett, men fordi domstolen allerede har tatt stilling til saken en gang, er sjansen små for at en juridisk tolkning vil endre seg. Det er derimot ventet at året han allerede har sonet vil bli tatt med i tidsberegningen for soningen.

Den tidligere presidenten Park Geun-hye fikk nylig opprettholdt sin dom på 20 år for å mottatt bestikkelser.

Samsung-aksjer stupte

Aksjer som er relatert til konglomeratet Samsung Group stupte mandag etter at Samsung-arvingen fikk dommen sin.

Da markedene stengte på mandag i Sør-Korea hadde aksjene til Samsung Electronics falt 3,41 prosent. Da hadde aksjen steget litt mot slutten dagen, etter å ha vært ned over 4 prosent.

Aksjene til Samsung C&T stupte 6,84 prosent, mens Samsung SDI gikk ned 4,21 prosent. Samsung Heavy Industries og Samsung Life Insurance falt henholdsvis 2,74 prosent og 4,96 prosent.

Samsung-nedturen var så stor at Kospi-indeksen i Sør-Korea falt 2,33 prosent mandag.