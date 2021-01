Droneselskap blir folkeaksje

– Vi tolker økningen i antallet aksjonærer som en stor interesse for Nordic Unmanned og våre muligheter innenfor dronebransjen, og som resultat av at vi er eneste børsnoterte droneoperatør i Europa, fastslår Knut Roar Wiig, daglig leder i Nordic Unmanned NUMND.

Selskapet har gått fra 176 til 2.578 aksjonærer på bare én måned.

Antallet øker stadig: Ifølge en oppdatering på sosiale medier før helgen var antallet 2.319.

Selskapet ble notert på Euronext Growth 15. desember. Siden noteringsdagen er aksjekursen nær doblet fra 18,50 kroner til rundt 35 kroner mandag.

FORNØYD: – Vi er svært tilfredse med at så mange i løpet av kort tid er blitt aksjonær hos oss, sier Nordic Unmanned-sjef Knut Roar Wiig. Foto: Anders Horntvedt

– Vi er svært tilfredse med at så mange i løpet av kort tid er blitt aksjonær hos oss, sier Wiig.

– Får det noen praktisk betydning?

– Det får ingen praktisk betydning for oss, men vi gleder oss over at vi hver dag skal fortsette å skape aksjonærverdier for så mange aksjonærer, svarer Wiig.

Nordnet-aksjonærene sitter på rundt 4 prosent av aksjene i Nordic Unmanned. Andre aksjonærer på topp 20-listen er Clearstream Banking og Commerzbank AG.