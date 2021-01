Ocean Sun og Fred Olsen har, sammen med partnere, fått tildelt midler fra EU-kommisjonen, for et prosjekt under programmet Horizon 2020. Samarbeidet vil blant annet gjennomføre analyser, tester på laboratorium og bygge en fullskala flytende solcelle-enhet. Det heter det i en børsmelding mandag.

Teststedet, ved kysten av Gran Canaria, medbringer store utfordringer som store bølger og mye vind. Ocean Sun skriver i børsmeldingen at dette utgjør en mulighet for å teste grensene til teknologien deres.

Prosjektet, som vil påbegynnes denne måneden, har en varighet på 30 måneder og et totalt budsjett på 4 millioner euro.

Ocean Sun-aksjen stengte ned 3,5 prosent mandag.