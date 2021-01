Teknologigigant hever guidingen kraftig for tredje gang

Teknologiselskapet Logitech International har to ganger tidligere hevet guidingen for regnskapsåret 2020-2021, som avsluttes i mars. Selskapet hever guidingen en tredje gang i forbindelse med fremleggelsen av tallene for tredje kvartal tirsdag, melder TDN Direkt.

Selskapet venter en salgsvekst på 57-60 prosent og et justert resultat på 1,1 milliarder dollar. Oppjusteringen skyldes i stor grad etterspørselen etter produkter til hjemmekontor, i tillegg til spillrelatert utstyr under pandemien.

Forrige gang Logitech hevet guidingen så det en salgsøkning på 35-40 prosent og et justert resultat på 700-725 millioner dollar.

Resultater pr. aksje endte på 2,45 dollar i tredje kvartal, mot 0,84 prosent i samme periode i fjor. Konsensus blant analytikerne var på 1,01 dollar for kvartalet, ifølge Nyhetsbyrån Direkt.