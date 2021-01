Global aktør på Idex-kroken

Idex Biometrics har innledet et nytt samarbeid med et globalt, USA-basert betalingsnettverk, opplyser selskapet.

Dette er det tredje betalingsnettverket Idex innleder partnerskap med for innføring av biometriske betalingskort.

«Dette er nok et eksempel på at våre fingeravtrykkssensorer og biometriske løsninger er det foretrukne alternativet for selskaper som anerkjenner at biometriske betalingskort er fremtiden», heter det i en kommentar fra Idex-sjef Vince Graziani.