Revisor nekter å godta regnskap fra børskandidat

Revisor nekter å gå god for 2019-regnskapet til strømspareselskapet Ewave Norge. Det fremgår av revisjonsrapporten som nå er sendt inn mange måneder etter tidsfristen.

Ewave har gjennomført en rekke emisjoner mot småsparere der selskapet har forespeilet både børsnotering og overskudd i milliardklassen. Ikke bare det, det ble også forespeilet mangedobling av aksjeverdiene.

I stedet har selskapet måttet permittere alle ansatte, jekke ned inntjeningsforventningene og emisjonskursen. Nå tegner revisor et elendig bilde av styringen av selskapet som ledes av gründer Jarle Lysberg.

Mangelfull intern kontroll

Statsautorisert revisor Eirik Larsson skriver følgende i sin revisjonsrapport:

«På bakgrunn av betydningen av forholdet som er omtalt under 'Grunnlag for konklusjonen om at vi ikke kan uttale oss om årsregnskapet', har vi ikke vært i stand til å innhente tilstrekkelig og hensiktsmessig revisjonsbevis som grunnlag for en konklusjon. Vi kan følgelig ikke uttale oss om årsregnskapet».

Under kapitlet «Grunnlag for konklusjonen om at vi ikke kan uttale oss om årsregnskapet» skriver Larsson:

«Selskapets interne kontroll har gjennom året vært mangelfull på en rekke vesentlige punkter. Dette har medført at vi ikke har kunnet gjennomføre de revisjonshandlinger som vi har ansett nødvendige for å bekrefte at årsregnskapet ikke inneholder vesentlige feil eller mangler».

Sjefen fratrådte

2019-regnskapet fra Ewave viser en omsetning på 2,4 millioner kroner og et resultat før skatt på minus 7,2 millioner. Egenkapitalen utgjorde ved inngangen til 2020 minus 3,2 millioner kroner.

Kristian Henry Lough-Grimsgaard tiltrådte som daglig leder i Ewave Norge i starten av 2020. Samme person var daglig leder i eierselskapet Ewave Holding, men han fratrådte senere på året hvorpå det kort tid gikk melding fra Ewave om at daglig leder «utgår».

Jarle Lysberg er styreleder i såvel Ewave Norge som Ewave Holding.

Ewave har operert med et stort spenn i prisingen av selskapet - mellom 30 millioner og 1,2 milliarder.

«Årsaken til denne kommentaren om vårt datterselskap, Ewave Norge, skyldes manglende rapportering fra daværende administrasjon.Dette har blitt fulgt opp av styret», skriver Jarle Lysberg i en e-post til Finansavisen.

Han påpeker at revisor ikke har hatt anmerkning til 2019-regnskapet fra Ewave Holding.

Revisor, Sintef, Devid og Moe

Ewave forsøker å selge et konsept som skal bevisstgjøre brukerne til reduksjon i strømforbuket, og består av et nettbrett som snakker med sikringsskapet og styringsenheter for panelovner, termostater, stikkontakter og varmtvannsberedere.

Det er ikke bare revisor som har hatt problemer med å gå god for selskapet. Ewave har brukt både Sintef og Devid som garantister for effekten, men Sintef vil ikke gå god for det, og Devid har beskrevet Ewaves role som uvesentlig.

Tidligere leder i Forbrukerrådet, Kristin Moe, er også benyttet i markedsføringen mot kunder og investorer, men hun har overfor Finansavisen gjort det tydelig at hun ikke har ønsket dette, og at hun har forsøkt å få selskapet til å slutte å bruke henne.