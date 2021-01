Nel lanserer elektrolyserør

Nel lanserer tirsdag offisielt Proton PEM-elektrolysørene MC250 og MC500, ifølge TDN Direkt.

– Vi er stolte av å offisielt lansere MC250 og MC500, som representerer automatiserte MW-klassen hydrogengeneratorer ved bruk av en modulær containerisert design for enkel installasjon og integrering. Nel gleder seg over å utvide vårt produkttilbud med ytterligere to hydrogengeneratorer i verdensklasse, og vi opplever allerede betydelig interesse for disse løsningene i markedet, sier Filip Smeets i Nel, skriver TDN.

MC250 og MC500 vil bli levert som standardkonfigurasjoner på henholdsvis 1,25 og 2,5 MW.