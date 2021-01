Google truer med å trekke søkemotoren ut av Australia: – Uhåndterlig risiko

Google meldte fredag at selskapet vil trekke seg ut av Australia hvis en foreslått lovendring vil tre i kraft.

Det melder flere amerikanske medier fredag.

Lovendringen går ut på at Google og Facebook må betale medieselskaper for bruk av deres innhold. Google svarte på forslaget ved å true med at selskapet vil se seg nødt til å trekke søkemotoren fra landet.

«Med den uhåndterlige økonomiske og operasjonelle risikoen vi ville blitt utsatt for hvis denne versjonen av koden skulle bli lov, ville det ikke gi oss noe annet reelt valg enn å gjøre Google-søk utilgjengelig i Australia,» sa Mel Silva, leder for Googles operasjoner i Australia og New Zealand ifølge Reuters.

Den australske statsministeren Scott Morrison svarer på uttalelsen med at landet lager sine lover for «ting man kan gjøre i Australia».

«Folk som ønsker å jobbe med det i Australia, dere er hjertelig velkommen. Men vi svarer ikke på trusler», sa Morrison til reportere, skriver Reuters.