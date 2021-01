Rekordår for story-guruer

– Nå er det ingen tvil om at stories som videoformat har kommet for å bli, og vi ser at vi har fått et forsprang i markedet ved å være såpass tidlig ute. Hvis vi spiller kortene våre riktig, er det en liten mulighet for at neste Youtube kan være norsk, sier Kristoffer Lande, daglig leder i Gobi.

Startup-selskapet Gobi Technologies ble stiftet av datastudenter ved NTNU i 2015. Det har utviklet en løsning som gjør det enkelt å legge ut videoer på egne nettsider i story-formatet.

Gobi Technologies (Mill. kr) 2020 (prognose) 2019 Driftsinntekter 1,1 0,3 Driftsresultat - −4,3 Resultat før skatt - −4,6 Årsresultat - −3,5 Eiere: Klein Invest (21,9 %), Kristoffer Lande (13,6 %), Andreas Øgaard (12,8 %), egne aksjer (11,7 %), Oakrock Haksen Lindestuen (7,0 %), Kristian Rekstad (6,8 %), Lars Erik Matsson Fagernæs (6,4 %), andre (19,9 %).

Ifølge en pressemelding økte selskapet inntektene sine med 390 prosent i 2020.

– Story-formatet er det mest populære videoformatet i dag og er kjent fra blant annet Instagram og Snapchat. Selv om formatet har blitt veldig utbredt, har det frem til nå vært forbeholdt sosiale medier, opplyser Lande.

– Opplevde enorm vekst

– 2020 har vært et spesielt år for mange, også Gobi. Til tross for at mye bremset opp i mars, opplevde selskapet en enorm vekst utover høsten, sier Lande.

I sommer ble det også kjent at selskapet fylte på kassen med ytterligere 4,8 millioner kroner, etter at spillinvestor Morten Klein gikk inn med 10 millioner året før med sitt Klein Invest.

– Takket være den finansieringen vi fikk på plass fra investorene våre og Innovasjon Norge, vil vi være i stand til å skalere internasjonalt tidligere enn planlagt, sier Lande.

Frem til nå har Gobi fokusert utelukkende på det norske markedet, men i 2021 har selskapet planer om å intensivere salgsinnsatsen i utlandet.

– Det er rart at det ikke har kommet andre gode løsninger for å spille av story-formatet på nettsider. Sånn som vi ser det er det ingen grunner til at story-formatet ikke burde ligge på enhver nettside, sier Lande.

Wikborg Rein er fornøyd kunde

Én av kundene til selskapet er advokatfirmaet Wikborg Rein, som blant annet bruker løsningen for å vise frem arbeidshverdagen til fremtidige ansatte.

BRUKES PÅ KARRIERESIDER: Video i høydeformat hos Wikborg Rein. Foto: Wikborg Rein

– Gobi har gjort oss i stand til å kommunisere mer med video enn vi gjorde tidligere, og i et format som vi vet at de besøkende på karrieresidene våre setter pris på, sier Tone Indrebø Næss, leder for marked og kommunikasjon i Wikborg Rein.