Henter 15 millioner til kjappe klipp

– Avspilling av film og video er brukervennlig og helproff. Alt fra Netflix til Youtube fungerer sømløst, stort sett. Men produksjonen av video er så manuell og tungrodd at du aner det ikke, sier Gunleik Groven, daglig leder og medgründer i Quine.

Kan det bli Groven og Quine som revolusjonerer hvordan filmer og serier produseres?

Quine har laget et programvaresystem for å forenkle arbeidsflyten for film- og tv-produksjon.

– Tenk en blanding av Google Disk, Dropbox, Slack og IBMs Aspera. De digitale filene er selve gullet i videoproduksjon, og vi vil forbedre hele post-produksjonsprosessen, sier Groven.

Bakgrunn som filmfotograf

Groven er tidligere filmfotograf og har selv kjent på kroppen hvor tungrodd det er å få gjennomført digital filmproduksjon.

– I dag har du egne ansatte for å kopiere og flytte filer. Men det er ingen grunn til at man skal være spesialist for å flytte på en datafil, sier Groven.

Skal vi tro Groven skyldes den omstendelige arbeidsprosessen flere forhold.

Dels handler det om arv fra den gang filmproduksjonen var helt analog. Dels handler det om barnesykdommer fra overgangen til digitale opptak rundt årtusenskiftet, og dels handler det om at store datamengder er involvert.

– Selv på mindre produksjoner er det fort 50 involverte personer, og datamengdene er såpass store at det er så lett å sende filer frem og tilbake. Vi snakker fort 500 terabytes og opp til flere petabytes, sier han.

– Helt sjukt fort

Grovens tidligere arbeidsgiver NRK bruker allerede programvaren, går det frem av en presentasjon Telia har laget om Quine.

Quine er ett av sju selskaper som er med i mentorprogrammet Telia Startup.



NRK brukte Quine til produksjonen av Stjernestøv, kringkastingens adventskalender for barn 2020. I konkurranse med Sony og Frame.io vant Quine i høst et fireårig anbud for å betjene NRKs serieproduksjon.

– En viktig validering, kommenterer Groven.

Arne Berggrens krimserie Outlier, som nå ligger ute på HBO Nordic, er også produsert ved hjelp av Quine.

– Fra opptak til ferdig klippet produkt brukte vi seks uker. Fra første opptaksdag til ferdig produkt tok det et år. Det er rett og slett superfort, om jeg skal si det selv. Helt sjukt. Vanligvis tar den jobben et år, sier Groven.

Konkurrenter i milliardklassen

Groven beskriver konkurransebildet som relativt tynt befolket, i hvert fall i det segmentet Quine sikter seg inn på.

– Sony og Frame.io er de to meste kjente konkurrentene, sier han.

Den japanske elektronikkgiganten Sony markedsfører programvaren The Catalyst Production Suite.

TRAUST ØKONOMIMODELL: – Konkurrentene tilbyr Ferrari-standard. Vi selger derimot T-Forden og folkevogna, sier Quine-sjef Gunleik Groven. Foto: Anders Horntvedt

New York-baserte Frame.io har på sin side tatt skrittet til Hollywood med sin skybaserte programvareløsning.

I november 2019 hentet Frame.io 50 millioner dollar i en serie C-runde.

– Konkurrentene tilbyr Ferrari-standard. Det koster mye, og det krever mye kompetanse å bruke verktøyene deres. Vi selger derimot T-Forden og folkevogna. Det skal være enkelt å bruke QuineCore, og vi er relativt moderat priset, sier han.

Ifølge Groven lages det flere millioner profesjonelle videoproduksjoner hvert år, og Quine håper å nå en halv million av dem.

– Mengden av realityserier, reklameproduksjoner og regionale strømmetjenester rundt om i verden er enorm. Tilsvarende stort er behovet for et brukervennlig produksjonsverktøy. Kan vi dra inn 100 til 200 dollar pr. produksjon pr. måned, vil vi gjøre det veldig, veldig bra, sier Groven.

Snakker med USA-partner

Quine er nå i markedet for å hente 15 millioner i vekstkapital til en verdsetting på 60 millioner kroner kroner etter emisjonen. Planen er å ha pengene på kontoen før sommeren 2021.

Verdsettingen er en dobling fra nivået i mars 2020, da selskapet hentet 5 millioner kroner til en verdsetting på 30 millioner, også det post-money.

– Det ideelle for vår del er dels en finansiell og dels en industriell investor, sier Groven.

Quine (Mill. kr) 2020 (prognose) 2019 Driftsinntekter 0,2 1,2 Driftsresultat - −3,1 Resultat før skatt −4,0 −2,8 Årsresultat - −2,3 Eiere: Kristian Skarseth (24,0 %), Stian Zeljko Vrba (24,0 %), Gunleik Groven (24,0 %), Simula Innovation (13,3 %), andre (14,6 %).

– Tenker dere kun norske investorer?

– Vi har konkret dialog med en stor industripartner på vestkysten av USA.

– Kommer vi i mål med dem er det et navn som vil åpne mange dører for oss, både i det amerikanske markedet og internasjonalt, svarer Groven.