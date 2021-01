Oppretter allianse for å ta gigantkontrakt

– Avtalen er helt unik i det norske markedet, jeg tror knapt vi har sett noe lignende, sier Kjell Rusti, adm. direktør i Sopra Steria.

I uken som gikk ble det klart at Forsvarsmateriell skal velge en strategisk partner for å oppfylle forsvarssektorens behov for effektive, innovative og fremtidsrettede IKT-tjenester.

Avtale på 16 milliarder

Verdien av de totale leveransene er estimert til opp mot 16 milliarder kroner. Angitt verdi er, ifølge Forsvarsmateriell, basert på nåværende kostnadsbilde for en avtaleperiode på ti år.

For et enkelt selskap er det krevende å levere på alle områdene Forsvarsmateriell etterspør, derfor har Rusti og Sopra Steria nå funnet tonen med Atea . Både Atea og Sopra Steria har jobbet tett med Forsvaret tidligere.

Rusti tror Forsvaret står ovenfor store nødvendige investeringer innen teknologi de neste årene.

– Det er et kostbart prosjekt å være med på, og det vil kreve veldig mye ressurser av oss, men vi kommer til å gå all in på å vinne, sier Rusti.

– Det kommer helt sikkert flere konstellasjoner a la den vi har etablert med Atea og det blir et tøft race, fortsetter han.

Sopra Steria og Atea har jobbet sammen på noen enkeltkontrakter på skatt og helse, men nå formaliserer de et samarbeid for å kjempe om avtaler innen helse og forsvar.

– Vi ser at det er store kontrakter som skal ut, og de klarer vi ikke alene. Vi står bedre rustet sammen med Sopra Steria, det er mange synergier mellom selskapene, sier Michal Jacobs, adm. direktør i Atea.

Sommeren 2019 vant Sopra Steria prisen for beste bidrag til Forsvarsmateriells plan- og designkonkurranse knyttet til Militær anvendelse av skytjenester (MAST).



– Det betyr ikke så mye, bortsett fra at den løfter selvtilliten, sier Rusti.

Konkurrenter

I tillegg til alliansen mellom Atea og Sopra Steria, er det ventet at alle de store IT-tjenesteselskapene som Tietoevry, Bouvet, Accenture og IBM vil være svært interessert i kontrakten.

Bouvet fronter en gruppe bestående av selskapene Tietoevry, Webstep, Visma Consulting, Sysco, Relato og Embriq da Statnett valgte partner til utvikling og forvaltning av Statnetts systemløsninger, arkitektur, applikasjons- og systemutvikling, og interaksjonsdesignVerdien på kontrakten. Avtalen ble inngått sommeren 2019 med en anslått verdi på mellom 1,2 og 1,5 milliarder kroner fordelt over seks år.

Kommunikasjonsdirektør Geir Remman bekrefter at avtalen er aktuell for Tietoevry.

– Dette er en interessant mulighet som vi nå vurderer, gitt de kravene som stilles til kompetanse, løsning og de strenge sikkerhetskravene som Forsvaret har, sier Remman.

SNUSER PÅ FORSVARSAVTALE: Kontrakten med Forsvarsmateriell er aktuell for Tietoevry, ifølge kommunikasjonsdirektør Geir Remman. Foto: Selskapet

Selskapet har over 4.500 ansatte i Norge og har store leveranser til andre virksomheter med strenge sikkerhetskrav lik dem Forsvaret krever.