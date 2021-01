Arctic ser dobling i skiapp

Som tidligere alpinist med pallplass i junior NM i slalom har Kristian Mørk Spetalen brukt svært mange timer i heiskøer. Nå jobber han som aksjeanalytiker i Arctic Securities.

Og med sin bakgrunn som alpinist er det få som har bedre forutsetninger for å analysere Skitude enn nettopp Spetalen. Onsdag rykket han og kollega Carl Frederick Bjerke ut med en kjøpsanbefaling på Skitude med følgende overskrift: «IoC: The Hermann Maier of SaaS».

For de som ikke kjenner til historien er Herman Maier en tidligere legende i alpinsirkuset med 54 verdenscupseiere, to OL- og VM-gull og fire seiere i verdenscupen sammenlagt.

Skitude har ambisjoner om å digitalisere alpinbransjen og tilbyr heiskortteknologi og community-løsninger til over 300 resorter med 1,8 millioner registrerte brukere.

Doblingskandidat

I Arctic Securities ferske analyse er kursmålet satt til 14 kroner, mens aksjen i skrivende stund handles for 7 kroner. Det impliserer en oppside på 100 prosent.

– Skitude handler på 3 ganger EV/Salg basert på 2022-estimater, noe som gir en rabatt på mellom 55 til 65 prosent sammenlignet med nordiske small cap Saas-peers. Det mener vi er urettferdig gitt Skitudes vekst, som er høyere, sier Spetalen.

Kursmålet til Arctic Securities, som for øvrig var tilrettelegger, impliserer en EV/Salg-multippel på 5,8 ganger 2022-estimatene.

Det er fortsatt 10–20 prosent lavere enn peers, men Arctic-analytikerne argumenterer med at det er rettferdig siden driftsresultatet før av- og nedskrivninger (EBITDA) fortsatt er negativt.

– Vi har også gjort en neddiskontert kontantstrøm-analyse basert på fremtidig inntjening og der har vi lagt inn en rabatt på 60 prosent for å komme frem til kursmålet, sier Spetalen.

Stort marked

Ifølge Arctic Securities er markedet til Skitude på rundt 135 milliarder euro, tilsvarende rundt 1.400 milliarder kroner.

– Bransjen er svært lite digitalisert og bare 10 prosent av heiskortene er kjøpt online. Rundt 11 prosent av alle alpinanlegg har sin egen app, mens 25 prosent har en nettbutikk. Vi mener manglende digitalisering kommer som en konsekvens av en fragmentert marked med mange lokale eiere som har opplevd mange år med solid lønnsomhet, og som følge av det ikke har hatt behov for å digitalisere, sier analytikeren.

Spetalen og Bjerke argumenterer for at Skitude har mulighet til å gjøre mange innvannende oppkjøp, og viser til Liftopia og Spotlio, som ble kjøpt til henholdsvis 0,75 og 4,6 ganger EV/Salg på 2020-tallene.

– Skitude har selv kommunisert at det potensielt ser 50 oppkjøpskandidater, noe som kan bidra til å skape både inntekts- og kostnadssynergier. I tillegg kan årets dårlige skisesong som følge av covid-19 åpne muligheter for gode oppkjøpspriser, slik som med Liftopia, sier Spetalen.

STANG UT: Kristian Mørk Spetalen under senior NM på Oppdal i 2016. Han tror ikke noe tilsvarende vil skje med appen Skitude. Foto: Privat

Sterk vekst

Skitude har avvikende regnskapsår og lukker regnskapsbøkene i april. I forrige regnskapsår omsatte selskapet for 18,2 millioner kroner. I 2021 estimerer Arctic Securities en omsetning (pro-forma) på 134,5 millioner kroner, etterfulgt av 203, 338 og 471 millioner kroner de påfølgende årene.

I 2024 skal ski-appen sitte igjen med et EBITDA-resultat på nærmere 190 millioner kroner, hvilket gir en margin på 40 prosent.

– Våre estimater ligger under Skituds guiding og med potensielle innvannende oppkjøp er det oppside på verdsettelsen, sier Spetalen.

På eiersiden i Skitude finner man blant andre Investinor, Stein Erik Hagens Canica, Andenæsgruppen og Aksel Lund Svindal. Sistnevnte sitter på aksjer verdt over 6 millioner kroner.