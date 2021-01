Kniver om konsulentene

De lover færre mellomledd og vil bli den foretrukne møteplassen der selvstendige konsulenter møter kunder. Eldri Coll Mossige og Folq har 12 ansatte, 600 konsulenter i databasen og ambisjoner om en omsetning i milliardklassen i 2024.

Konkurrenten Brainbase har 520 konsulenter, et selskap trimmet til beinet, og hevder å kunne levere samme tjeneste som Folq for halve prisen.

Begge vil ta markedsandeler i et lukrativt formidlingsmarked med hver sin plattform. To konkurrerende konsulentdatabaser, der kunder og konsulenter kan finne hverandre.

Folq Konsulentformidlingsplattform stiftet i 2017. Matcher selvstendige, kvalitetssikrede IT– og ledelseskonsulenter med store norske selskaper.

Har 600 selvstendige konsulenter og mindre selskaper tilknyttet plattformen der selskapets 240 kunder kan søke opp og finner konsulenter med rett kompetanse etter behov.

Har en ambisjon om å doble hvert år de neste årene og passere en milliard i omsetning i 2024.

Eiere: Blank Invest (53 %), styreleder Jahn Arne Johnsen gjennom Analog vinter (20 %), Eldri Coll Mossige (6 %).

Omsatte i fjor for 79 millioner med et negativt driftsresultat på 700.000 kroner.

– Vi har i praksis samme modell som Folq, men med lavere kostnader. Vi ønsker færrest mulig ledd mellom konsulent og kunde, og tilbyr en markedsplass for begge, sier Christensen, medeier i Brainbase.

Mens tradisjonelle konsulentavtaler gjerne består av ramme- eller parallellavtaler forhandlet frem av en megler eller selskapet de jobber for, ønsker konsulentplattformene å overta eller la konsulentene forhandle selv. For det tar Folq en kommisjon på 6 prosent av konsulentens avtale, mens Brainbase leverer samme tjeneste for 3 prosent.

UTFORDRER: Bjørn Fredrik Christensen, medeier i Brainbase. Foto: Brainbase

Mossige lover til gjengjeld å ha apparatet på plass til å delta i, vinne og levere på, større rammeavtaler.

Folq jakter nå mellom 4 og 16 millioner til vekst i en emisjon som priser selskapet til 80 millioner, mens Brainbase har hentet penger fra konsulenter tilknyttet tjenesten.

– Interessen var langt større enn vi hadde forventet, og planen er nå å bruke pengene til å skalere, sier han.

Brainbase Konsulentformidler med 520 selvstendige konsulenter tilknyttet plattformen.

Stiftet av en rekke konsulenter inkludert Bjørn Fredrik Christensen i 2017.

Har som modell å ikke kapitalisere på formidling, og utvikles på dugnad for unngå unødvendige administrasjonskostnader.

Omsatte i fjor for 25,5 millioner kroner, opp fra 7,6 millioner i 2019.

Bedre betalt

Christensen mener det er et marked for en slik tjeneste hovedsakelig av to årsaker: Plattformen tjener som et fellesskap for selvstendige konsulenter, og et sted å finne jobb.

– Som selvstendig konsulent handler det om det å kunne styre sin egen hverdag, og forhandle frem avtaler selv. Da får man en helt annen inntjening sammenlignet med å være ansatt.

Christensens største ankepunkt ved konsulentmeglerne er at de ikke ikke bringer merverdi inn i et konsulentoppdrag, samt dårligere lønn og vilkår.

– Man får ofte følelsen av at meglerne tar den andre partens side, og dersom du mener timeprisen er for lav, får du tilbakemelding om at «sånn er det».

Konsulenter Finansavisen har snakket med sier lønnsforskjellen fra fast ansatt til selvstendig kan være så mye som 50 prosent.

Eldri Coll Mossige i Folq mener meglerbransjen er preget av manuelle prosesser, og vil erstatte telefonsamtaler med teknologi. Begge de nye plattformene vil gjøre formidlingen enklere med søkbare databaser og en kvalitetssjekk av konsulentene som er tilknyttet plattformen.

– Vi legger inn flere timers arbeid for å vurdere hver eneste konsulent, og gir avslag til mange. Det er vi alene om, hevder Mossige.

Keiserens nye klær

Begge får meglergiganten Ework å ta til å trekke på skuldrene. Ranveig Edsberg Marisei, områdesjef i Ework har et litt annet syn på bransjen.

– Det kommer stadig nye aktører, og mange av dem forsvinner. Så nyskapende er de heller ikke, hevder hun.

Ework formidler flere tusen konsulenter årlig i de nordiske markedene og hadde i 2019 en omsetningsvekst på 42 prosent til 1,2 milliarder kroner.

SKEPTISK: Ranveig Edsberg Marisei, områdesjef i konsulentformidleren eWork, mener noe av det utfordrerne fronter som nytt har eksistert i bransjen i mange år. Foto: Ework

Marisei ønsker i utgangspunktet konkurransen velkommen, men mener spesielt ett argument er villedende. Påstanden om de nye formidlingsplattformene «fjerner mellomledd».

– Det er ingen som tror på at disse selskapene ikke er et mellomledd. Er du et konsulenthus og du lager en avtale med NAV eller Aker, er det en avtale dem imellom. Så fort du skal formidle på vegne av noen og stiller deg mellom konsulenter og kunden så er du mellomleddet. De gjør i praksis det vi har gjort i 20 år , sier hun.

Også påstandene om at meglerbransjen pusher konsulenter de har tilgjengelig, fremfor å finne konsulentene som er best til jobben, avfeier hun blankt.

– Vi hadde ikke hatt business og omsatt for over en milliard kroner dersom ikke kundene hadde vært fornøyde.

Flere av løsningene de nye selskapene markedsfører som «nye», hevder hun er modeller meglerbransjen har bygget opp over to tiår. Og at megleren som ringer er der for en grunn.

– Alle de store kundene legger inn bestillinger på konsulenter gjennom en digital plattform. Men det finnes også mindre selskaper som ønsker den personlige kontakten, sier Marisei.

Tøffe forhandlinger

Ework tar betalt i form av forhåndsavtalte påslag mot kunden, pluss et servicegebyr på 0,7 prosent mot konsulentene. For dette får leverandør og kunder verktøy som e-signering, evalueringsverktøy og kontrakter samlet på ett sted.

Kostnadene må dekkes av kunden, men Marisei forsvarer den lavere prissettingen konsulentene møter med at det ofte må til et kompromiss mellom kundens betalingsvilje og konsulentens krav.

– Markedet er i stor grad kundedrevet, samtidig som konsulentene kjenner godt sin egen markedsverdi. Men ligger man 250 kroner over alle andre i timepris, ber vi konsulentene om å justere seg, sier hun og legger til:

– Mange tror kompetansen de sitter på er mer spesiell enn den faktisk er. Det finnes nesten alltid noen andre som er like gode.