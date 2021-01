Pandemien herjer, men tech-giganten Apple fortsetter å sette nye rekorder.

Nå venter analytikerne at epleselskapet for første gang skal rapportere over inntekter på over 100 milliarder dollar, eller 850 milliarder kroner.

Oppjusteringen av estimatene kommer som følge av sterke salgstall av deres nyeste iPhone 12-modeller i tillegg til høy etterspørsel for bærbare enheter som MacBook og iPad til hjemmekontor og -skole.

– Vi venter at Apple ikke vil presentere guiding, men mer retningslinjer for andre kvartal, sier Toni Sacconaghi i Bernstein på grunn av pandemien og generell usikkerhet i markedet.

Morgan Stanley-analytiker Katy Huberty vender blikket mot Apples Kina-satsing. Hun venter at Apple vil høste fordeler av Huaweis svake og trøblete fjorår og setter kursmålet i aksjen til 152 dollar. Fredag stengte aksjen til 139,07 dollar på Wall Street.

Estimatene

Resultat: FactSet venter 1,41 dollar pr. aksje, opp fra 1,25 dollar året før. Estimize venter 1,45 dollar.

Omsetning: FactSet: 103 milliarder dollar. Estimize: 104 milliarder dollar. I fjor: 92 milliarder.

Analytikere venter at 60 milliarder vil bli hentet fra iPhone-salg, opp fra 56 milliarder i fjor. iPad-inntektene er ventet å øke til 7,4 milliarder fra 6 milliarder i 2019.

Aksjebevegelse: Apple-aksjen har steget 72 prosent siste år, mens Dow Jones kun har klatret 7 prosent.

Anbefalinger: 28 analytikere anbefaler kjøp av Apple-aksjen. 10 anbefaler hold og tre anbefaler selg. Gjennomsnittskursmålet ligger på 132,71 dollar pr. aksje. Aksjen endte i 139,07 dollar fredag og impliserer med det en nedside på 4,6 prosent.