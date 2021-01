Tech-gigant betalte 0,3 prosent i skatt

Netflix tjente 1,3 milliarder dollar, eller 11 milliarder kroner, fra britiske abonnenter i 2019. Samme år betalte techgiganten bare 4,4 millioner dollar, eller 37 millioner kroner, i skatt til britiske myndigheter.

Det tilsvarer bare 0,34 prosent av inntekten i skatteinnbetaling – mot 40 prosent som den normale britiske borger betaler.

Dette er bare ett eksempel på at de store techselskapene i USA ikke betaler skatt til myndighetene i landene de har brukere i og dermed også får store inntekter fra.

Ifølge markedsundersøkelsesfirmaet Ampere Analysis hadde Netflix 11 millioner abonnenter i 2019, hvilket tilsvarer 940 millioner pund i abonnementsinntekter.

– Vi betaler alle skatter vi er pliktige til å betale og vil spille en aktiv rolle i å støtte britisk produksjon, sier en talsperson for Netflix til Marketwatch.

I fremtiden planlegger Netflix å endre på skattestrukturen så de blir mer lokalisert. Det kan bety at strømmegigantens abonnementsinntekter kan bli skattepliktige i landet abonnentene bor i.

Organization for Economic Cooperation and Development (OECD) forslo tilbake i 2019 et globalt skatteregime som gjør at techgigantene må betale skatt til landene der brukerne deres bor.

Reformen har ikke materialisert seg i noe håndfast ennå, men både Frankrike og Storbritannia har begynt å innføre digital skatt for å få tak i sine respektive skattekroner.