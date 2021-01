Apple saksøkt i Italia

En italienske forbrukerforening har levert inn et gruppesøksmål mot Apple for å ha praktisert planlagt foreldelse.

I en uttalelse mandag sier forbrukerforeningen Altroconsumo at de ber om 60 millioner euro, rundt 620 millioner kroner, på vegne av italienske forbrukere, som de mener er blitt lurt av Apples fremgangsmetode. En metode som for så vidt også er blitt anerkjent av italienske myndigheter, skriver Reuters.

Apple nekter

60 millioner euro skal ifølge Altroconsumo dekke eierne av iPhone 6, 6 Plus, 6S og 6S Plus, som det er blitt solgt til sammen rundt 1 million av i Italia siden 2014.

Apple på siden side nekter for å ha gjort noe galt, og sier i en epost til Reuters at de aldri har gjort noe med vilje som vil forkorte levetiden til et Apple-produkt, eller gjøre kundeopplevelsene dårligere for å øke salgene sine.

Både i Belgia og Spania er det også blitt anlagt søksmål mot Apple for den planlagte foreldelsen av telefonene. Det er også planlagt et gruppesøksmål i Portugal de kommende ukene, ifølge den europeiske forbrukerforeningen Euroconsumers.