Apple advarer brukere av iPhone 12

Apples nyeste modell iPhone 12 tilbyr trådløs lading og lading gjennom en magnetring på baksiden kalt «MagSafe»-lading.

Magnetringen gjør at tilbehør som MagSafe-laderen, lommebøker og annet tilbehør sømløst fester seg til baksiden av telefonen.

Men ringen kan by på problemer for brukere med pacemaker.

Tre amerikanske leger publiserte forrige uke en rapport som viste at magnetene i iPhone 12 var sterke nok til å kunne sette en pacemaker på pause bare ved å være i nærheten.

Nå har Apple lagt til et avsnitt i dokumentasjonen knyttet til mobilen, og advarer alle med pacemakere fra å ha mobilen tett inntil brystet på noe som helst tidspunkt.

Pacemaker En pacemaker er et elektronisk apparat som produserer elektriske impulser til hjertemuskelen og dermed bistår i å opprettholde normal hjerterytme

Disse impulsene kan erstatte de impulsene som kroppen normalt produserer selv, når hjertet ikke klarer å gjøre jobben på egen hånd

En pacemaker består av en elektronisk styringsenhet, impulsgeneratoren, og vanligvis to elektroder. Disse kan påvirkes av magneter, som for eksempel MR-undersøkelse

I dokumentet står det at Apple ikke anser at magnetene i iPhone 12 utgjør noen større risiko enn tidligere iPhone-modeller. Selskapet har likevel lagt et ekstra avsnitt:

«Medisinsk utstyr som implanterte pacemakere og defibrillatorer kan inneholde sensorer som reagerer på magneter og radioer når de er i nær kontakt», skriver selskapet.

Apple anbefaler at tilbehøret holdes mer enn 15 centimeter fra pacemakeren dersom man ikke lader, og mer enn 30 centimeter fra dersom man lader trådløst.