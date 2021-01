Flere sier ja til Rieber – trosser styrets anbefaling

Rieber & Søn har mottatt aksepter for nye 4.000 aksjer i Q-Free , opplyses det i en melding. Rieber-familiens investeringsselskap har dermed mottatt aksepter for tilsammen 62.142 Q-Free-aksjer etter at det pliktige tilbudet om å kjøpe samtlige aksjer i selskapet ble fremsatt 14. januar.

Rieber & Søn eier fra før 50,3 millioner aksjer i Q-Free, som sammen med akseptene utgjør tilsammen 46,5 prosent.

Rieber & Søns bud er på 4,70 kroner pr. aksje. Q-Free-aksjen er blitt handlet til over 5 kroner på Oslo Børs etter at budet ble fremsatt. Akseptperioden løper til 12. februar klokken 16.30.

Forrige onsdag meldte styret i Q-Free at SpareBank 1 Markets har sett på budet og vurdert det som under fair markedsverdi. Styret erklærte også at det ikke anbefaler selskapets aksjonærer å akseptere Rieber & Søns bud.

Trond Valvik har ikke deltatt i styrets vurdering av eller diskusjoner om Rieber & Søn-budet. Han er styreleder i Q-Free – og investeringsdirektør i Rieber & Søn.