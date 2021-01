– Tesla er en religion

Sjefen for Techonomy Media, David Kirkpatrick, mener Tesla har steget fordi investorer har trodd at den skulle stige videre.

– Det er ikke, tror jeg, spesielt i det siste, mange dype analyser av det fundamentale i Tesla i investeringsbeslutningene. Dette er et selskap - aksjen er 12 ganger mer enn for mindre enn et år siden. Du får ikke anledning til å si det veldig ofte. Så jeg kaller det en religion, fordi det er troende som bare vil kjøpe aksjen, sier han blant annet.

Han anerkjenner at Elon Musk er et geni og at Tesla har endret bilindustrien, men peker også på at Tesla har mange konkurrenter, og at marginene ikke kan konkurrere med de andre markedsledende selskapene som nå blir utfordret på børsverdi, som Facebook og Google.

– Jeg er skeptisk til verdisettingen av Tesla, men det betyr ikke at aksjen ikke kan fortsette opp, sier han til Bloomberg.

Når det gjelder tech-aksjer er han veldig positiv. – Se på Microsoft, for eksempel, sier han.

– Men er Apple verdt 2,3 trillion dollar? Kanskje ikke, sier han også.