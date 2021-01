Slo forventingene - faller i etterhandelen

Etter børsslutt i New York, onsdag kveld norsk tid la sosialemediergiganten Facebook frem sine resultater for fjerde kvartal. Til tross for at resultatene var bedre enn ventet falt aksjen umiddelbart 5 prosent i etterhandelen, før den hentet seg noe inn igjen til en nedgang på 3,51 prosent.

I løpet av fjorårets siste tre måneder kunne selskapet bokføre inntekter på 28,07 milliarder dollar. I forkant hadde analytikerne ventet en omsetning på 26,36 milliarder dollar.

Resultatet endte på 11,2 milliarder dollar.

Selskapet ledet av Mark Zuckerberg kunne levere en inntjening pr. aksje på 3,88 dollar , mot forventningene på 3,19 dollar per aksje, ifølge analytikere som ble spurt av FactSet, det skriver MarketWatch.

Selskapets styre godkjente også et tilbakekjøprsprogram på opptil ytterligere 25 milliarder dollar.