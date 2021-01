Sunn vekst for tech-nykommer

Meltwater økte selskapets gjentagende årlige inntekter (ARR) for premium-kundesegmentet med 12 prosent på årsbasis i fjerde kvartal 2020 til 154 millioner dollar, eller like over 1,3 milliarder kroner, ifølge en handelsoppdatering torsdag morgen.

Tech-selskapet gikk på børs i desember og har siden den gang klatret 11,6 prosent. Selskapet hjelper bedrifter med medieovervåkning og analyse. I det stille har adm. direktør Jørn Lyseggen bygget opp selskapet til å bli en teknologikjempe.

Premium-kundesegmentet representerer nå 43 prosent av samlet ARR, opp fra 39 prosent i fjerde kvartal 2019. ARR for Social-segmentet steg 21 prosent på årsbasis i fjerde kvartal 2020 til 112 millioner dollar.

Gjennomsnittlig kunde-ARR steg til 13.500 dollar i fjerde kvartal 2020, opp 9 prosent fra samme periode året før, ifølge TDN Direkt.

Flere meglerhus har kjøpsanbefaling på aksjen fra tidligere.

Videre fremgår det av meldingen at selskapet økte antallet selgere i fjerde kvartal 2020, og at det vil fortsette å investere i salg de første tre kvartalene i 2021. Selskapet har flere selskaper i kikkerten de kan kjøpe opp og utvide driften.

Topplinjevekst ventes å begynne å vende tilbake i virksomheten i andre halvår 2021.

Meltwater viser til positive samtaler med flere mål i M&A-pipelinen ettersom selskapet fortsetter å se et «target rich enviroment», heter det i meldingen.

På lengre sikt opprettholdes ambisjonen om å vokse organisk med om lag 20 prosent årlig med en EBITDA-margin på 20 prosent.