Nærstående til Vow-sjef høyner innsatsen

Maria Therese Victoria Badin, nærstående til Vow-sjef Henrik Badin, har torsdag kjøpt 2.650 aksjer i selskapet til en kurs på 38,30 kroner, fremgår det av en børsmelding.

Totalt kostet aksjene cirka 100.000 kroner.

Hun har nå 39.999 aksjer i selskapet.

Henrik Badin har selv 10,5 millioner Vow-aksjer gjennom heleide Badin Invest.

For bare en halvtime siden meldte Vow om et samarbeid med metallkolossen ArcelorMittal om et biogassanlegg i Luxembourg.