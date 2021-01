Avtroppende konsernsjef Bob Swan i teknologigiganten Intel har kjøpt aksjer i selskapet, til tross for at han forlater stillingen om drøyt to uker. Swan kjøpte 27.244 aksjer for 1,5 millioner kroner, til en pris på 55,6 dollar pr. aksje, ifølge Barron's.

Han fikk også 139.625 Intel-aksjer som kompensasjon. Etter transaksjonene sitter han på 484.943 aksjer til en verdi av 26,9 millioner dollar.

13. januar kunngjorde Intel at Swan skal forlate selskapet 15. februar og erstattes med Pat Gelsinger i VMware. Gelsinger kommer fra stillingen som konsernsjef i VMware og var ansatt i Intel for mer enn ti år siden.

«Jeg støtter styrets valg av Pat og har stor tillit til at Intel, under hans ledelse og resten av ledergruppen, vil fortsette å lede markedet som et av verdens mest innflytelsesrike teknologiselskaper», sa Swan da det ble kjent at han skal forlate selskapet.

De siste tre månedene har Intel-aksjen steget 25,4 prosent, mens den falt 1,0 prosent til 55,5 dollar fredag.