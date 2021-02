StrongPoint inngår partnerskap med «enhjørning»

– Netthandel og forbrukervanene har endret seg raskt som følge av pandemien, og vi ser at leverandørene nå beveger seg mot å levere dagligvarer online. Glovos valg av StrongPoint til sin teknologileverandør viser at vår oppgraderte og skalerbare plukkløsning har et stort og globalt potensial, sier konsernsjef Jacob Tveraabak i StrongPoint.