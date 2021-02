– Har vanskelig for å finne en bedre ESG-aksje

– Vi produserer både metangass og et jordprodukt fra kloakkslam. Det bidrar ikke bare til å redusere klimatrusselen, men også til å forbedre kvaliteten på jordbruksjord. Jeg har faktisk vanskelig for å finne noe bedre eksempel på ESG-selskaper på Oslo Børs enn Cambi, sier Per Lillebø, gründer og adm. direktør i Cambi.