Infront-gründerne hardt ut mot Rugseth

På møtet skal det ha blitt hevdet at Infront-gründerne er forpliktet til å støtte det nåværende tilbudet for å ikke få en merkbar «break fee», og at Nesbak og Lindman er tilbøyelige til å støtte Rugseth. Det skal ha blitt hevdet på møtet at det ikke var kjent hva som var gründernes holdninger til Rugseths forslag.